Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2371,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 567,8 млрд руб.

22 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 июня составили по Российской Федерации 2371,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2082,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2213,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1926,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 июня составили 567,8 млрд руб. против 739,93267 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.