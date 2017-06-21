ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 58,5786 руб.

21 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 58,5786 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,01 коп.

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Россия намерена предложить Индии магистральный самолет МС-21, семейство региональных Sukhoi Superjet 100, а также совместное производство транспортного Ил-112 и ближнемагистрального Ту-114, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. "Мы подошли к... "Мы подошли к... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,15% и 0,7% фоне разнополярных внешних факторов, сохраняющейся слабость нефти. По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились вслед за падением котировок акций энергетических компаний... По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились вслед за падением котировок акций энергетических компаний... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,85/60,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 55 коп., Cредний курс продажи...

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ПАО "Волга Капитал" с 11:00 МСК 23 июня до 16:00 МСК 29 июня проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ранее точные сроки book building не назывались. Ранее точные сроки book building не назывались. Ориентир ставки 1-го купона составляет... Ориентир ставки 1-го купона составляет... читать дальше

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По итогам 4-го финквартала, который завершился 31 мая, американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, получила чистую прибыль. Чистая прибыль компании составила $1,02 млрд, или $3,75 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в... Чистая прибыль компании составила $1,02 млрд, или $3,75 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-6-го купонов облигаций 35-й серии в размере 6,4% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого купона составит 31,91 рубля. Номинал одной бумаги - 1 тыс.... Размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого купона составит 31,91 рубля. Номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше

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Со 2-го полугодия 2019 года американский автопроизводитель Ford Motor Co. начнет импортировать в США из Китая автомобили модели Focus. "Производство обновленных Focus начнется во втором полугодии 2019 года. Основная часть автомобилей Focus, продаваемых в Северной... "Производство обновленных Focus начнется во втором полугодии 2019 года. Основная часть автомобилей Focus, продаваемых в Северной... читать дальше

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1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-89 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июня составили по Российской Федерации 2213,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1926,8 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Новикомбанк выкупил по оферте биржевые облигации серии БО-05 по цене 100% от номинала на общую сумму 106,2 млн рублей, говорится в сообщении банка. Объем выпуска бумаг БО-05 составляет 3 млрд рублей. Таким образом, банк по оферте выкупил 3,5% выпуска. Объем выпуска бумаг БО-05 составляет 3 млрд рублей. Таким образом, банк по оферте выкупил 3,5% выпуска. Пятилетние... Пятилетние... читать дальше

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США должны продолжить играть роль ведущей державы в отстаивании мирового порядка, считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. "Если США будут скептически смотреть на свою роль защитника мирового порядка, а в последние годы мы были свидетелями таких намеков, то я... "Если США будут скептически смотреть на свою роль защитника мирового порядка, а в последние годы мы были свидетелями таких намеков, то я... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар стабилен в парах с евро, фунтом стерлингов и швейцарским франком, но дешевеет к иене. Спрос на японскую нацвалюту в качестве защитного актива повышается на фоне падения фондовых индексов и доходности гособлигаций. По состоянию... По состоянию... читать дальше

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Предложение о возврате к вопросу о направлении "Роснефтью" на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли касаются в целом дивидендной политики компании, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. "Предложение вернуться к вопросу о выплате дивидендов... "Предложение вернуться к вопросу о выплате дивидендов... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных компаний, при этом новость о включении китайских акций в индекс MSCI EM не оказала существенного влияния. Сводный индекс региона MSCI Asia... Сводный индекс региона MSCI Asia... читать дальше

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Торги во вторник рынок акций США завершил снижением после перехода нефти к "медвежьему" тренду - падение цен на нефть с февральских пиковых уровней превысило 20%, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 61,85 пункта (0,3%) и составил 21467,14... Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 61,85 пункта (0,3%) и составил 21467,14... читать дальше

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США не ввели новые санкции в отношении России, а обновили уже действующие, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. "Минфин лишь обновил санкции, которые уже были введены", - сказала она вчера на брифинге в Вашингтоне. "Минфин лишь обновил санкции, которые уже были введены", - сказала она вчера на брифинге в Вашингтоне. По словам... По словам... читать дальше

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