Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1939,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 742,07 млрд руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 июня составили по Российской Федерации 1939,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1648,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1859 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1598,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 июня составили 742,07 млрд руб. против 739,42607 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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