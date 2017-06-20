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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 57,9585 руб.
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Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Подход к дивидендам монополий, госкомпаний и госбанков должен быть дифференцированным
Минэкономразвития прорабатывает дифференцированный подход к дивидендам: для тарифных госкомпаний, для госкомпаний с большими инвестпрограммами, для госбанков, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и министра экономического развития...
 
"МИРовая лояльность" заработает в полном масштабе осенью
Расплачиваясь в России новой картой "Мир", бонусный возврат определенного процента с покупки (кэшбэк, cash back) сможет получить любой держатель карты, независимо от банка, который ее выпустил. Об этом "Российской газете" рассказал гендиректор...
 
Киев разработал новый план "мирной реинтеграции" ДНР и ЛНР - СМИ
Через три года после начала конфликта в Донбассе, в преддверии намеченного на эту неделю визита Петра Порошенко в США украинские власти меняют свою стратегию на неподконтрольных территориях, сообщает "Коммерсантъ". По сведениям “Ъ”, разрабатываемый...
 
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20 июня 2017 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 57,9585 руб.

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20 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 57,9585 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,77 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
19 июня 2017 года 20:16
"Кузбассэнерго-Финанс" досрочно погасило облигации 1-й серии на 10 млрд рублей
ООО "Кузбассэнерго-Финанс" (SPV-компания ПАО "Кузбассэнерго") 19 июня досрочно погасило облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Досрочное погашение прошло в дату окончания 12-го купона.

Компания разместила 1-й выпуск облигаций...    читать дальше
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19 июня 2017 года 20:00
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 19 июня растет
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 26,87 пункта (1,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1849,78 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс...    читать дальше
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19 июня 2017 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 июня выросла на 0,49% и составила 22408,129 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 22408,129 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 108,694 млрд руб., или на...
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19 июня 2017 года 19:49
Связь-банк выкупил по оферте облигаций 3-й серии на 105,8 млн рублей
Связь-банк в рамках оферты приобрел 105,758 тыс. облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 2% выпуска бондов. Оферта исполнена в...    читать дальше
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19 июня 2017 года 19:22
ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов на 30 млрд руб. в размере 8,75%
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки...    читать дальше
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19 июня 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,1511 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1511 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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19 июня 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,0666 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6384 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0666 руб.

Минимальный курс евро составил 64,61 руб.,...    читать дальше
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19 июня 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5185 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5185 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,4787 руб., максимальный -...    читать дальше
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19 июня 2017 года 19:09
Fitch ожидает роста ВВП РФ на 1,6% в этом году
ВВП России в 2017 году увеличится на 1,6%, прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства Fitch, отмечая, с одной стороны, улучшение внутреннего спроса, а с другой - слабость внешней торговли.

"Российская экономика набрала рост в 2017 году после завершения...    читать дальше
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19 июня 2017 года 18:58
Индекс ММВБ вырос почти на 1,5%, индекс РТС - на 0,4%
Рынок акций РФ в понедельник завершил торги ростом индексов на фоне роста мировых фондовых площадок и нефти.

. Рынки акций Азии закрылись ростом индексов (выросли Япония и Китай).

Росла Европа(на фоне победы политической партии Эммануэля Макрона на...    читать дальше
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19 июня 2017 года 18:51
Число публичных компаний в РФ сократилось почти в 3 раза
Число компаний, раскрывших по итогам первого квартала 2017 года квартальные отчеты, составило в России рекордно низкие 2573, что на 14% меньше, чем по итогам первого квартала 2016 года (2989), свидетельствует анализ опубликованных эмитентами квартальных отчетов на портале...    читать дальше
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19 июня 2017 года 18:43
Fitch ожидает роста мировой экономики в 2018 г. на 3,1% - максимум за 8 лет
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста глобального ВВП в текущем году до 2,9%.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, в следующем году темпы подъема увеличатся до 3,1%, что станет максимальным повышением с 2010 года.

"Более...    читать дальше
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19 июня 2017 года 18:35
В создании российско-китайского самолета могут участвовать GE, Honeywell, Thales - ОАК
Американские General Electric, Honeywell и французская Thales могут принять участие в проекте создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), заявил глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь на...    читать дальше
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19 июня 2017 года 18:23
ЕЦБ: банкам еврозоны необходимо иметь запасные планы на случай "жесткого Brexit"
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принимает меры для обеспечения того, чтобы банки еврозоны были готовы к возможным неблагоприятным последствиям "жесткого Brexit", заявила глава наблюдательного совета ЕЦБ Даниэль Нуи, выступая в Европарламенте в понедельник.

По словам...    читать дальше
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19 июня 2017 года 18:15
Мосбиржа зарегистрировала облигации РСХБ на 10 млрд рублей
осковская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-02Р объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B020203349B001P.

С 19 июня бумаги включены в третий уровень котировального списка...    читать дальше
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19 июня 2017 года 18:14
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Рэдванса" на 11,5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Рэдванс" серии БО-П05 объемом 11,5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-02-00305-R-002P.

С 19 июня бумаги включены в третий уровень котировального списка...    читать дальше
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