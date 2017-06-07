Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 июня

7 июня. FINMARKET.RU -РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2351,86 (+5,23) руб./грамм; на серебро - 32,02 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1746,57 (-2,68) руб./грамм; на палладий - 1559,17 (+17,65) руб./грамм.

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Доллар США стабилен к иене и фунту стерлингов, тогда как евро усилил снижение практически ко всем основным валютам мира на сообщениях источников, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен снизить прогноз роста потребительских цен в еврозоне. Как сообщалось со... Как сообщалось со... читать дальше

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Банк "Держава" в среду в рамках оферты приобрел 50 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты с учетом НКД составил 50,894 млн рублей. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.... Размер выплаты с учетом НКД составил 50,894 млн рублей. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,1/57,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи упал...

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За неделю с 30 мая по 5 июня 2017 года рост потребительских цен составил 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 23 по 29 мая) инфляция также составила 0,1%. На предыдущей неделе (с 23 по 29 мая) инфляция также составила 0,1%. С начала июня инфляция составила 0,1%, с... С начала июня инфляция составила 0,1%, с... читать дальше

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Мировые продажи полупроводников в апреле взлетели на 20,9% - до $31,3 млрд по сравнению с $25,89 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Темпы повышения показателя стали... читать дальше

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Европейский союз принял стратегический план сотрудничества с развивающимися странами, центральная цель "Нового европейского консенсуса в области развития" - искоренение бедности в мире. "Этот план представляет собой новое коллективное видение и план действий по... "Этот план представляет собой новое коллективное видение и план действий по... читать дальше

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Авиакомпания "ВИМ-Авиа" обещает стабилизировать расписание рейсов к середине июня, заявил глава Росавиации Александр Нерадько журналистам. По оценкам ведомства, ситуация исправится, отметил он. "Если пессимистично, к середине июня", - сказал глава Росавиации Он сообщил,... Он сообщил,... читать дальше

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В четверг, 8 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 24901,93 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 8 июня, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Чистая прибыль Группы Внешэкономбанка за первый квартал 2017 года составила 14 млрд руб. против убытка в 58,3 млрд рублей годом ранее, свидетельствует консолидированная отчетность госкорпорации. "Главными факторами формирования положительного финансового результата... "Главными факторами формирования положительного финансового результата... читать дальше

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Московская область, вернувшаяся в 2016 году на рынок публичных заимствований, в этом году намерена повторить опыт Минфина РФ, разместив облигации среди населения. "Мы в настоящее время ведем подготовку всей необходимой документации для основного облигационного займа,... "Мы в настоящее время ведем подготовку всей необходимой документации для основного облигационного займа,... читать дальше

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ПАО "РусГидро" сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей до 8,20-8,25% годовых с 8,20-8,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6908 руб. Минимальный курс евро составил 63,4675 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 63,4675 руб., максимальный -... читать дальше

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В январе-мае 2017 года двадцать крупнейших российских авиакомпаний увеличили перевозки пассажиров на 22%, заявил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в среду. "В этом году пассажиропоток растет высокими темпами: по двадцати крупнейшим авиакомпаниям мы... "В этом году пассажиропоток растет высокими темпами: по двадцати крупнейшим авиакомпаниям мы... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2351,86 (+5,23) руб./грамм; на серебро - 32,02 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1746,57 (-2,68) руб./грамм; на палладий - 1559,17 (+17,65) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Приватизация госкомпаний, доминирующих на том или ином рынке, может привести к негативным последствиям для этих отраслей, полагает глава РФ Минэкономразвития Максим Орешкин. "К приватизации нужно подходить очень аккуратно, потому что если в какой-то сфере компания... "К приватизации нужно подходить очень аккуратно, потому что если в какой-то сфере компания... читать дальше

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