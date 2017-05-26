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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня 63,0116 руб.
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26 мая 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня 63,0116 руб.
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26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 63,0116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,13 коп.
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Цены на нефть продолжают снижаться после решения ОПЕК и стран, не входящих в картель о продлении действия соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев. Рынок разочарован отказом от увеличения сокращений нефтедобычи. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на... читать дальше
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