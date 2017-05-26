.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня 63,0116 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
В Киеве думают, как законодательно разорвать связи украинцев с россиянами
Разрыв всех связей с Россией стал основным трендом политики Киева. Украинские националисты подхватили идею директора Украинского института национальной памяти (орган исполнительной власти страны) Владимира Вятровича разорвать даже "родственные...
 
Россия улучшила позиции в рейтинге доступности открытых данных
Россия поднялась до 25-го с 41-го места в очередном рейтинге Open Data Barometer, который оценивает, как правительства раскрывают данные в открытом формате и какой это дает социальный и экономический эффект. Россия заняла 1-е место среди стран...
 
Банкоматы будут идентифицировать клиентов по внешности
Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу: для совершения операций - будь то переводы на другие счета, снятие наличных или оплата услуг - гражданам не нужно будет вводить карту и набирать цифровой пароль. Об этом...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

26 мая 2017 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня 63,0116 руб.

 0  
26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 63,0116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,13 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
26 мая 2017 года 09:24
Фондовые рынки стран Азии демонстрируют отрицательную динамику
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, в том числе из-за снижения котировок акций японских и австралийских нефтепроизводителей после падения цен на нефть почти на 5% накануне.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 09:11
Рост ключевого показателя инфляции в Японии в апреле ускорился до 0,3%
Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении после подъема на 0,2% в марте, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 09:02
Среднегодовая цена Brent в 2017 году составит $50-55 за баррель - Fitch
Среднегодовая цена нефти Brent в 2017 году может составить около $50-55 за баррель. Такой прогноз сделало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings после того, как страны ОПЕК и не-ОПЕК продлили соглашение об ограничениях нефтедобычи на девять месяцев - до 31 марта 2018...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 08:50
Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить антироссийские санкции - газета
Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить антироссийские санкции, введенные его предшественником Бараком Обамой в декабре прошлого года в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы, пишет The Wall Street Journal.

Д.Трамп...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 08:35
Фондовые индексы США выросли на 0,3-0,7%
Американские фондовые индексы выросли в четверг шестую сессию подряд, несмотря на обвал цен на нефть. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.

Ранее в ходе торгов мировой рынок акций также обновил исторический максимум: индекс MSCI,...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 77826,37 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 77826,37 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6838,82 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6838,82 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,34 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,34 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
26 мая 2017 года 08:26
Госкомпании будут платить дивиденды из прибыли по МСФО - распоряжение
Базой для расчета дивидендов на акции госкомпаний должна быть прибыль по МСФО. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 18 мая, сообщила пресс-служба правительства.

"Установлено, что в случае, если на АО возложена обязанность по составлению...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 08:15
Большинство рынков акций Европы завершило торги в минусе
Большинство фондовых индексов Европы снизились по итогам торгов в четверг, участники рынка были расстроены консервативностью решения нефтедобывающих государств об ограничении производства нефти.

Вместе с тем ряд стран, включая Великобританию, Испанию и Португалию,...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 08:07
Нефть продолжает дешеветь из-за отказа ОПЕК от увеличения сокращений нефтедобычи
Цены на нефть продолжают снижаться после решения ОПЕК и стран, не входящих в картель о продлении действия соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев. Рынок разочарован отказом от увеличения сокращений нефтедобычи.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на...    читать дальше
.
26 мая 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня 63,0116 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 63,0116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,13 коп.
.
26 мая 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,0701 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 56,0701 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,42 коп.
.
26 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

11:00

Индекс потребительского доверия к экономике...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 25 мая снижается
После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 4,72 пункта (0,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1947,26 пункта.

К середине дня...    читать дальше
.
25 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 мая снизилась на 0,13% и составила 23298,944 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23298,944 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,301 млрд руб., или на...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.