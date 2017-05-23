Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1874,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 797,46 млрд руб.

23 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 1874,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1613,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1821,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1561,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 мая составили 797,46 млрд руб. против 785,66043 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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