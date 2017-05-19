Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6258 руб.

19 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6258 руб.

Минимальный курс евро составил 63,475 руб., максимальный - 63,8 руб. Было заключено 3956 сделок. Объем торгов составил 16869,62 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,6825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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