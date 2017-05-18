Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 мая

18 мая. FINMARKET.RU -РФ с 19 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2330,53 (+60,16) руб./грамм; на серебро - 31,06 (+0,23) руб./грамм; на платину - 1729,4 (+16,5) руб./грамм; на палладий - 1437,47 (+0,02) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23574,321 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 201,656 млрд руб., или на...

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ООО "Лента" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01 на 5 млрд рублей в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Сбор заявок на бонды проходил... Сбор заявок на бонды проходил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,365 руб. Минимальный курс юаня составил 8,332 руб., максимальный - 8,4386... Минимальный курс юаня составил 8,332 руб., максимальный - 8,4386... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2541 руб. Минимальный курс евро составил 63,75 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,75 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7235 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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По итогам 1-го квартала 2017 года чистая прибыль по МСФО составила 11,36 млрд руб., что на 38,5% превышает показатель 1-го квартала 2016 года, следует из отчетности компании. Показатель EBITDA увеличился на 26% - до 16,82 млрд руб., говорится в сообщении... Показатель EBITDA увеличился на 26% - до 16,82 млрд руб., говорится в сообщении... читать дальше

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ООО "Рэдванс" утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал - 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал - 1 тыс. рублей. Выпуск планируется размещать в рамках программы биржевых бондов "Рэдванс"... Выпуск планируется размещать в рамках программы биржевых бондов "Рэдванс"... читать дальше

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Японский автопроизводитель Mitsubishi может возобновить продажу электромобилей в России, если государство поддержит этот вид автомобилей, заявил в четверг президент российского подразделения компании Наоя Накамура. "В первую очередь - это поддержка со стороны... "В первую очередь - это поддержка со стороны... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в минусе, завершил четверг в существенном минусе. Биржевые индикаторы Европы продолжали снижаться весь четверг после рекордного за 9 месяцев падения в среду на возросших политических рисках в США. Биржевые индикаторы Европы продолжали снижаться весь четверг после рекордного за 9 месяцев падения в среду на возросших политических рисках в США. Фондовые рынки АТР резко... Фондовые рынки АТР резко... читать дальше

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Объем добычи угля в России в январе-апреле 2017 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 133 млн тонн, сообщил Росстат. При этом в апреле текущего года по сравнению с мартом 2016г добыча угля снизилась на 4,8%. При этом в апреле текущего года по сравнению с мартом 2016г добыча угля снизилась на 4,8%. Производство... Производство...

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АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не... Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не... читать дальше

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В ближайшие 5 лет инвестиции НК "Роснефть" в германский бизнес планируются в объеме 300 млн евро, сообщил журналистам глава немецкого подразделения НК Брайан Честерман. Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин уточнил, что общий объем утвержденных инвестиций составляет 600... Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин уточнил, что общий объем утвержденных инвестиций составляет 600... читать дальше

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ЦБ РФ зарегистрировал жилищные облигации ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) серии АИЖК-002 на 49,999 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен номер... Выпуску присвоен номер... читать дальше

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За первые 4 месяца 2017 года выработка электроэнергии в России составила 389 млрд кВт ч, что на 1,3% выше уровня января-апреля 2016 года, следует из материалов Росстата. В частности, производство атомных электростанций выросло на 6,5% - до 71,1 млрд кВт ч, ГЭС -... В частности, производство атомных электростанций выросло на 6,5% - до 71,1 млрд кВт ч, ГЭС -... читать дальше

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Нефть возобновила подъем в четверг благодаря ожиданиям, что ОПЕК и не-ОПЕК на следующей неделе продлят соглашение об ограничении нефтедобычи, сообщает AP. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск увеличилась на 25 центов (0,48%)... Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск увеличилась на 25 центов (0,48%)... читать дальше

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Внешэкономбанк готов изучить часть проектов Европейского банка реконструкции и развития в РФ, некоторые из них рефинансировать, сообщил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков. "Мы считаем, что часть проектов интересные. Мы готовы рассмотреть проекты, в том числе... "Мы считаем, что часть проектов интересные. Мы готовы рассмотреть проекты, в том числе... читать дальше

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