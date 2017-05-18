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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 мая в размере 57,4683 руб.
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Рост экономики РФ в 2017 году составит 1,2%, считают в ЕК
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Уже в 2019 году россияне смогут на специальном портале проверить, кому они давали свои паспортные данные, и одним кликом запретить их дальнейшее использование. В России появится сайт по контролю за распространением персональных данных. Об этом...
 
Трейдеры и ФНС начинают борьбу с незаконным оборотом продукции
Крупнейшие экспортеры зерна в пятницу подпишут хартию, обязывающую их избегать посредников при закупках продукции, которые зачастую уходят от уплаты НДС, рассказали "Коммерсанту" собеседники в отрасли. Информацию подтвердили в Федеральной налоговой...
 
Сокращены субсидии на производство карт с российскими чипами
Правительство сократило субсидии на 2017 г., предназначенные российским производителям чипов для платежных карт, в три раза - с 750 млн до 250 млн руб., следует из пояснительной записки к проекту поправок в бюджет на 2017-2019 гг. В пояснительной...
 
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18 мая 2017 года 12:46

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 мая в размере 57,4683 руб.

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18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 57,4683 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,00 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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18 мая 2017 года 13:16
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В апреле в банковском секторе сохранялся структурный профицит ликвидности, несмотря на высокие налоговые платежи и возросший спрос на наличные деньги перед майскими праздниками. В конце 2017 года величина структурного профицита ликвидности может составить от 0,5 до 1 трлн...    читать дальше
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18 мая 2017 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 18 мая снижается
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ понизился на 15,92 пункта (0,798%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1978,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1996,85 (+0,13%) пункта,...    читать дальше
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18 мая 2017 года 13:09
Египет сохраняет позицию основного импортера российского зерна
Египет в апреле этого года закупил в РФ 1,05 млн тонн зерна.

Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский, он не только сохранил лидерство среди импортеров российского зерна, но и завершил апрель с...    читать дальше
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18 мая 2017 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 56,7577 руб.
Максимальное значение за неделю (с 11 мая по 18 мая) - 56,7577 руб. за доллар, минимальное значение - 55,6618 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,39 руб.

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18 мая 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 56,76/58,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,76/58,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 74 коп., Cредний курс продажи...
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18 мая 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 18 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 57,11/57,96 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,11/57,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 61 коп., средний...
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18 мая 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,17/64,77 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 63,17/64,77 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 88 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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18 мая 2017 года 13:00
Японский центробанк пока не решил, как будет сворачивать стимулирующие меры - замглавы ЦБ
Банк Японии еще не принял решения о том, каким образом, он будет сворачивать стимулирующие меры, заявил зампред японского ЦБ Кикуо Ивата.

"В будущем, когда мы столкнемся с необходимостью сворачивания стимулов, повышение ставки по депозитам станет одним из вариантов, к...    читать дальше
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18 мая 2017 года 12:53
Чистая прибыль банка "Возрождение" в 1-м квартале составила 1,4 млрд руб. против убытка годом ранее
Чистая прибыль банка "Возрождение" по итогам первого квартала 2017 года составила 1,4 млрд рублей в сравнении с чистым убытком 0,7 млрд рублей по результатам аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Прибыль получена благодаря...    читать дальше
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18 мая 2017 года 12:51
"ЕвроХим" снизил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 15 млрд руб. до 8,7-8,85%
АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей до 8,7-8,85% годовых с 8,9-9,1% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует...    читать дальше
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18 мая 2017 года 12:46
ЦБ РФ установил курс евро с 19 мая в размере 63,9967 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 63,9967 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,99 коп.

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18 мая 2017 года 12:46
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 мая в размере 57,4683 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 57,4683 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,00 коп.

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18 мая 2017 года 12:44
В апреле в КНР сократилось число городов с растущими ценами на жилье
Китайский рынок жилья демонстрирует слабые сигналы охлаждения благодаря принимаемым властями страны мерам по ограничению роста цен на недвижимость.

В апреле повышение цен на жилье по сравнению с тем же месяцем прошлого года было отмечено в 58 из 70 крупнейших городов...    читать дальше
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18 мая 2017 года 12:36
ФАС может возбудить дело в отношении LG
ФАС может возбудить дело в отношении LG, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский в ходе Петербургского юридического форума. "Например, назову LG", - сказал А.Цариковский, отвечая на вопрос о новых возможных делах против крупных технологических...    читать дальше
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18 мая 2017 года 12:28
Большинство французов довольны составом нового правительства страны
Большая часть французов одобряют состав нового правительства, сформированного премьер-министром страны Эдуаром Филиппом, свидетельствуют результаты опубликованного сегодня опроса компании Elabe.

Согласно его данным, 65% опрошенных довольны новым правительством, тогда...    читать дальше
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18 мая 2017 года 12:19
Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования увеличил квартальную прибыль на 7%
Чистая прибыль американской Cisco Systems Inc., крупнейшего в мире производител сетевого оборудования, в третьем финансовом квартале, завершившемся 29 апреля 2017 года, выросла на 7,2% - до $2,52 млрд, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,35 млрд, или 46 центами...    читать дальше
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