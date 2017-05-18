ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 мая в размере 57,4683 руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 57,4683 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,00 коп.

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В апреле в банковском секторе сохранялся структурный профицит ликвидности, несмотря на высокие налоговые платежи и возросший спрос на наличные деньги перед майскими праздниками. В конце 2017 года величина структурного профицита ликвидности может составить от 0,5 до 1 трлн... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ понизился на 15,92 пункта (0,798%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1978,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1996,85 (+0,13%) пункта,... читать дальше

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Египет в апреле этого года закупил в РФ 1,05 млн тонн зерна. Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский, он не только сохранил лидерство среди импортеров российского зерна, но и завершил апрель с... Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский, он не только сохранил лидерство среди импортеров российского зерна, но и завершил апрель с... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 11 мая по 18 мая) - 56,7577 руб. за доллар, минимальное значение - 55,6618 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,39 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,76/58,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 74 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 57,11/57,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 61 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 63,17/64,77 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 88 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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Банк Японии еще не принял решения о том, каким образом, он будет сворачивать стимулирующие меры, заявил зампред японского ЦБ Кикуо Ивата. "В будущем, когда мы столкнемся с необходимостью сворачивания стимулов, повышение ставки по депозитам станет одним из вариантов, к... "В будущем, когда мы столкнемся с необходимостью сворачивания стимулов, повышение ставки по депозитам станет одним из вариантов, к... читать дальше

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Чистая прибыль банка "Возрождение" по итогам первого квартала 2017 года составила 1,4 млрд рублей в сравнении с чистым убытком 0,7 млрд рублей по результатам аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Прибыль получена благодаря... читать дальше

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АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей до 8,7-8,85% годовых с 8,9-9,1% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует... Данный ориентир соответствует... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 63,9967 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 57,4683 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,00 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Китайский рынок жилья демонстрирует слабые сигналы охлаждения благодаря принимаемым властями страны мерам по ограничению роста цен на недвижимость. В апреле повышение цен на жилье по сравнению с тем же месяцем прошлого года было отмечено в 58 из 70 крупнейших городов... В апреле повышение цен на жилье по сравнению с тем же месяцем прошлого года было отмечено в 58 из 70 крупнейших городов... читать дальше

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ФАС может возбудить дело в отношении LG, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский в ходе Петербургского юридического форума. "Например, назову LG", - сказал А.Цариковский, отвечая на вопрос о новых возможных делах против крупных технологических... читать дальше

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Большая часть французов одобряют состав нового правительства, сформированного премьер-министром страны Эдуаром Филиппом, свидетельствуют результаты опубликованного сегодня опроса компании Elabe. Согласно его данным, 65% опрошенных довольны новым правительством, тогда... Согласно его данным, 65% опрошенных довольны новым правительством, тогда... читать дальше

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Чистая прибыль американской Cisco Systems Inc., крупнейшего в мире производител сетевого оборудования, в третьем финансовом квартале, завершившемся 29 апреля 2017 года, выросла на 7,2% - до $2,52 млрд, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,35 млрд, или 46 центами... читать дальше

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