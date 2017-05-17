Запасы нефти в США упали за период с 5 мая по 12 мая на 1753 тыс. баррелей, бензина - упали на 413 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2673 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1450 тыс. баррелей.

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Департамент финансов Нижнего Новгорода объявил отбор финансовой организации для оказания услуг по организации, размещению и обращению пятилетнего облигационного займа объемом до 5 млрд рублей в 2017 году. Согласно закупочной документации городского департамента финансов,... Согласно закупочной документации городского департамента финансов,... читать дальше

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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 1,41 пункта (0,071%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1994,35 пункта. Индекс РТС... Индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23775,977 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 36,833 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8773 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1405 руб. Минимальный курс евро составил 62,78 руб.,... Минимальный курс евро составил 62,78 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8274 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2507 руб. Минимальный курс юаня составил 8,2332 руб., максимальный - 8,3... Минимальный курс юаня составил 8,2332 руб., максимальный - 8,3... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за политических рисков в США и повышения нефтяных цен.. Газета New York Times в ночь на среду опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса... Газета New York Times в ночь на среду опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса... читать дальше

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Альфа-банк разместил структурные биржевые облигации серии БО-19 на 2,147 млрд рублей из заявленного объема в 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Таким образом, банк реализовал 42,94% выпуска. Таким образом, банк реализовал 42,94% выпуска. Сбор заявок на данные бумаги проходил с 11:00 МСК 25 апреля по... Сбор заявок на данные бумаги проходил с 11:00 МСК 25 апреля по... читать дальше

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Россия в январе-апреле 2017 года увеличила экспорт рисовой крупы в 1,9 раза - до 53,7 тыс. тонн против 28,6 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года, сообщает Южный рисовый союз (ЮРС). Экспорт риса-сырца вырос до 6,2 тыс. тонн с 34,1 тонны за четыре месяца... Экспорт риса-сырца вырос до 6,2 тыс. тонн с 34,1 тонны за четыре месяца... читать дальше

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Наблюдательный совет Сбербанк сегодня на заочном заседании одобрил заключение с Внешэкономбанком (ВЭБ) ряда соглашений о сделках на рынках валюты, капитала и ценных бумаг, следует из материалов Сбербанка. Набсовет Сбербанка дал согласие на проведение сделок по... Набсовет Сбербанка дал согласие на проведение сделок по... читать дальше

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ериканская Apple Inc. планирует разместить евробонды на сумму 2,5 млрд евро и направить средства от размещения на выплату дивидендов, выкуп акций и развитие компании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, всего... По словам источников, всего... читать дальше

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Демократ от американского штата Техас Эл Грин стал первым конгрессменом, выступившим за начало процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. "Это моя позиция. Это то, во что я верю. Это то, чего я придерживаюсь. Президент должен быть подвергнут... "Это моя позиция. Это то, во что я верю. Это то, чего я придерживаюсь. Президент должен быть подвергнут... читать дальше

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Рыбаки РФ с начала года (по данным на 16 мая) выловили 1 млн 893,7 тыс. тонн рыбы, что на 58,5 тыс. тонн, или на 3,2%, больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне добыто 1 млн 316,2 тыс. тонн, что превышает... В Дальневосточном бассейне добыто 1 млн 316,2 тыс. тонн, что превышает... читать дальше

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В соответствии с проектом постановления правительства Москвы, величину прожиточного минимума за 1-й квартал 2017 года планируется установить в размере 15 тыс. 477 рублей. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения по сравнению с 4-м кварталом 2016 года выросла на... читать дальше

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Нефть обновила максимальный уровень с конца апреля на данных о снижении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране упали на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 тыс.... Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране упали на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 тыс.... читать дальше

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Apple Inc. планирует представить обновленную линейку ноутбуков на ежегодной конференции для разработчиков приложений, которая пройдет в июне. Помимо новой версии MacBook Pro, которая получит более быстрый процессор Kaby Lake от Intel Corp., Apple обновит модели MacBook... Помимо новой версии MacBook Pro, которая получит более быстрый процессор Kaby Lake от Intel Corp., Apple обновит модели MacBook... читать дальше

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