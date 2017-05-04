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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 мая
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04 мая 2017 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 мая

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4 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2287,51 (-14,2) руб./грамм; на серебро - 30,54 (-0,39) руб./грамм; на платину - 1673,27 (-4,44) руб./грамм; на палладий - 1488,17 (+8,7) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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04 мая 2017 года 15:23
Продажи машин в Великобритании в апреле снизились на 20%
Продажи новых автомобилей в Великобритании в апреле 2017 года упали на 20% - до 152,08 тыс. против 189,51 тыс. в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders,...    читать дальше
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04 мая 2017 года 15:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9646 руб.

Минимальный курс евро составил 62,45 руб., максимальный -...    читать дальше
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04 мая 2017 года 15:08
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Нефтяные цены снижаются в четверг на данных о росте добычи в США по итогам 11-й недели подряд, чего не наблюдалось с 2012 года.

Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 мск опустился на $0,57 (1,12%) - до $50,22 за баррель....    читать дальше
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04 мая 2017 года 15:04
S&P отозвало рейтинги банка БФА после его присоединения к "Уралсибу"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента банка "Балтийское финансовое агентство" (банк БФА), находившиеся на уровне "B-/B", в связи с его присоединением к банку "Уралсиб".

Также был...    читать дальше
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04 мая 2017 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 мая
ЦБ РФ с 5 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2287,51 (-14,2) руб./грамм; на серебро - 30,54 (-0,39) руб./грамм; на платину - 1673,27 (-4,44) руб./грамм; на палладий - 1488,17 (+8,7) руб./грамм.

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04 мая 2017 года 14:55
Грузия в январе-апреле почти в 2 раза увеличила поставки вина в Россию
За 4 месяца этого года Грузия экспортировала 18,4 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью в 0,75 литра), что на 59% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в четверг национальное агентство вина Минсельхоза республики.

Выручка от...    читать дальше
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04 мая 2017 года 14:47
Мировые цены на продукты в апреле снизились на 1,8% по сравнению с мартом - ФАО
Мировые цены на продовольственные товары упали в апреле на фоне прогнозируемого сохранения предложения многих основных продуктов питания, говорится в сообщении ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО составил в...    читать дальше
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04 мая 2017 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 4 мая движется разнонаправленно
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 17,79 пункта (0,892%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2011,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2015,61 (+1,1%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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04 мая 2017 года 14:38
Падение организованного турпотока в Сочи может превысить 30% - РСТ
Падение организованного турпотока в Сочи может составить не менее 30% по итогам летнего сезона, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров.

"Курорты Большого Сочи в этом году...    читать дальше
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04 мая 2017 года 14:28
Азиатские фондовые индексы завершили торги в минусе, исключением стал южнокорейский индикатор
Торги в четверг фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном завершили снижением, исключением стал южнокорейский индикатор, который подскочил до рекордного максимума, пишет MarketWatch.

Гонконгский Hang Seng потерял по итогам торгов 0,1%, китайский...    читать дальше
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04 мая 2017 года 14:19
Специалисты Россельхознадзора проведут в мае инспекции в Турции
Специалисты Россельхознадзора планируют с 15 по 19 мая провести инспекции в Турции.

Как сообщила "Интерфаксу" замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, планируется проверить фитосанитарное благополучие предприятий, которые могут поставлять продукцию в РФ. При...    читать дальше
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04 мая 2017 года 14:10
В России расселено более 70% аварийного жилья - Путин
В России по состоянию на 1 апреля расселено свыше 70% аварийного жилья, сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу выполнения показателей социально-экономического развития РФ.

При этом...    читать дальше
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04 мая 2017 года 14:01
"Росевробанк" снижает ставку по ипотеке до 9,4%
С сегодняшнего дня Росевробанк снижает ставку по ипотеке. Кредит на покупку готовых и строящихся квартир и апартаментов теперь можно оформить по ставке от 9,4%, говорится в сообщении банка.

Как отмечается, для клиентов, планирующих рефинансировать ипотечный кредит,...    читать дальше
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04 мая 2017 года 13:52
Прибыль BMW за квартал увеличилась почти на треть
Чистая прибыль германской Bayerische Motoren Werke (BMW), одного из мировых лидеров в сегменте автомобилей класса "люкс", в 1-м квартале 2017 год увеличилась на 31% - до 2,15 млрд евро.

Показатель продемонстрировал рост, в частности, благодаря росту продаж автомобилей,...    читать дальше
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04 мая 2017 года 13:44
Промпроизводства в РФ в апреле выросло на 1,1%, инфляция составила 0,5% - прогноз
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2017 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 1,1% в годовом выражении, инфляция - 0,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в апреле, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний,...    читать дальше
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04 мая 2017 года 13:39
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 мая в размере 57,5714 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 мая, составляет 57,5714 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,87 коп.

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