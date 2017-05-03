Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 мая

3 мая. FINMARKET.RU -РФ с 4 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2301,71 (+2,29) руб./грамм; на серебро - 30,93 (-0,11) руб./грамм; на платину - 1677,71 (-34,31) руб./грамм; на палладий - 1479,47 (-9,17) руб./грамм.

.

К середине дня индекс ММВБ продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 33,19 пункта (1,638%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1993,66 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 24029,864 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 370,239 млрд руб., или на...

.

Минстрой РФ предлагает включать права требования по договорам долевого участия в строительстве в ипотечное покрытие облигаций с поручительством АИЖК. Соответствующие поправки Минстрой направил в Минфин РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом... Соответствующие поправки Минстрой направил в Минфин РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2941 руб. Минимальный курс юаня составил 8,2746 руб., максимальный - 8,314... Минимальный курс юаня составил 8,2746 руб., максимальный - 8,314... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1859 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1943 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4122 руб. Минимальный курс евро составил 62,25 руб.,... Минимальный курс евро составил 62,25 руб.,... читать дальше

.

В январе-апреле 2017 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,8%, до 283,4 трлн рублей, говорится в сообщении биржи. В апреле текущего года совокупный оборот на бирже составил 70,9 трлн рублей, что на... В апреле текущего года совокупный оборот на бирже составил 70,9 трлн рублей, что на... читать дальше

.

ВТБ разместил 3 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-56 на 37 млрд 640,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 50,1871% объема... Таким образом, банк реализовал 50,1871% объема... читать дальше

.

Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. "У нас там ограничений нет - у нас предупреждение (Росавиации). Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после... "У нас там ограничений нет - у нас предупреждение (Росавиации). Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне снижения глобальных рынков капитала и дешевеющей нефти. Фондовые индексы Китая и Австралии сегодня продемонстрировали понижательный тренд. Биржи Гонконга и Южной Кореи в среду не работали в связи с празднованием дня... Фондовые индексы Китая и Австралии сегодня продемонстрировали понижательный тренд. Биржи Гонконга и Южной Кореи в среду не работали в связи с празднованием дня... читать дальше

.

Серебро дешевеет на протяжении 12 сессий, чего не наблюдалось с 2001 года. Контракт на серебро с поставкой в июле подешевел на 1,7% на бирже Comex, до $16,55 за унцию. Ранее он опускался до $16,52 за унцию, минимума с января. Контракт на серебро с поставкой в июле подешевел на 1,7% на бирже Comex, до $16,55 за унцию. Ранее он опускался до $16,52 за унцию, минимума с января. Отмечается, что до середины апреля... Отмечается, что до середины апреля... читать дальше

.

Россия и Турция договорились о снятии торговых ограничений Россия и Турция в ходе переговоров в Сочи договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов, который будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка, заявил на... читать дальше

.

Вице-премьер Аркадий Дворкович допустил исключения из правила 50% прибыли по МСФО на дивиденды при наличии обоснований. "Не буду по конкретной компании "Газпром" говорить. Скажу в целом, что по отдельным компаниям могут быть исключения, но каждое из них должно быть... "Не буду по конкретной компании "Газпром" говорить. Скажу в целом, что по отдельным компаниям могут быть исключения, но каждое из них должно быть... читать дальше

.

Веллингтон, Эдинбург и Вена отличаются самым высоким качеством жизни среди крупных городов мира, считают аналитики Deutsche Bank, изучившие стоимость проживания, уровень загрязнения, климатические условия, цены на жилье и другие факторы. Эксперты Deutsche Bank во главе с Джимом... читать дальше

.

Прибыль Банка России за 2016 год снизилась в 2,6 раза и составила 43,75 млрд рублей по сравнению с 112,57 млрд рублей в 2015 году, следует из отчета регулятора. Доходы ЦБ РФ сократились по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза - до 430,19 млрд рублей. Расходы также... Доходы ЦБ РФ сократились по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза - до 430,19 млрд рублей. Расходы также... читать дальше

.

анскапиталбанк 3 мая досрочно погасил субординированные облигации 3-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации погашены по цене 100% от номинала. Облигации погашены по цене 100% от номинала. Транскапиталбанк разместил бонды 3-й серии в декабре 2012 года на 10,5... Транскапиталбанк разместил бонды 3-й серии в декабре 2012 года на 10,5... читать дальше

.