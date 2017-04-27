ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 апреля в размере 56,9707 руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 апреля, составляет 56,9707 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,76 коп.

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В апреле 2017 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В марте годовая... В марте годовая... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2315,75 (+25,55) руб./грамм; на серебро - 31,98 (+0,13) руб./грамм; на платину - 1734,57 (+9,16) руб./грамм; на палладий - 1470,81 (+18,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Китай в 2016 году занимал 6-е место в мире по объему добычи природного газа, сообщило министерство науки и техники КНР. Таким образом, с 2007 года страна поднялась на три ступени, отмечает агентство "Синьхуа". Таким образом, с 2007 года страна поднялась на три ступени, отмечает агентство "Синьхуа". По данным официальной статистики, если в 2007 году... По данным официальной статистики, если в 2007 году... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в очередной раз оставил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Как говорится в сообщении ЕЦБ,... Как говорится в сообщении ЕЦБ,... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ понизился на 12,66 пункта (0,625%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2014,26 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2023,8 (-0,15%) пункта,... читать дальше

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В России молочные закупочные интервенции могут пройти в июле-августе, заявил сегодня на брифинге министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. По его словам, окончательное решение будет принято с учетом ситуации на рынке и цен на молоко. "Будем исходить из ситуации... "Будем исходить из ситуации... читать дальше

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Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках за март 2017 года снизились на 0,4% после роста на 0,3% в феврале и падения на 0,8% в январе и составили к 1 апреля 2017 года 23 трлн 697,6 млрд руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов в четверг. Инвесторы следили за отчетностью крупных компаний и оценивали обнародованный накануне план налоговой реформы в США. Инвесторы следили за отчетностью крупных компаний и оценивали обнародованный накануне план налоговой реформы в США. Вечером в среду... Вечером в среду... читать дальше

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По итогам 1-го квартала выручка "Яндекса" составила 20,7 млрд рублей, что на 25% больше показателя за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 19% - до 6,9 млрд рублей. Рентабельность показателя EBITDA в... Скорректированный показатель EBITDA вырос на 19% - до 6,9 млрд рублей. Рентабельность показателя EBITDA в... читать дальше

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Введение в России нового законодательного порядка, предусматривающего переход с 28 апреля к выплатам в ОСАГО в натуральной форме, продиктовано стремлением повысить качество страховой услуги для потребителя, заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента страхового... читать дальше

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По итогам 1 квартала 2017 года количество купленных в кредит автомобилей составило 126,3 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,6%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В то же время, в сравнении с... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в Италии в апреле 2017 года снизился до 107,5 пункта со 107,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat. Аналитики ожидали, что показатель сократится до 107,4 пункта. Аналитики ожидали, что показатель сократится до 107,4 пункта. Оценка экономического... Оценка экономического... читать дальше

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Ритейлер ООО "О`Кей" снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей до 9,4-9,6% годовых с 9,55-9,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне... Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне... читать дальше

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В прошлом году рентабельность сельхозпроизводства РФ с учётом господдержки составила 17%, сообщил сегодня министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на заседании правительства. В 2015 году этот показатель составлял 20%. Без учёта субсидий рентабельность составила... Без учёта субсидий рентабельность составила... читать дальше

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Минкомсвязи РФ планирует до 11 мая внести в правительство программу "Цифровая экономика", заявил замглавы ведомства Алексей Козырев в ходе презентации "дорожной карты" стратегии развития цифровой экономики в России. "На этой неделе мы направили проект программы в... "На этой неделе мы направили проект программы в... читать дальше

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая сегодня с правительственным заявлением, предостерегла британцев от неоправданных ожиданий в связи с началом переговоров о выходе Великобритании из ЕС. "Может, они думают, что это само собой разумеется. Однако я вынуждена подчеркнуть,... читать дальше

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