Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1832,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 605,08 млрд руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 апреля составили по Российской Федерации 1832,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1538,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1229,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 957,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 апреля составили 605,08 млрд руб. против 1085,68784 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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