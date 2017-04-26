.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,6443 руб.
.
26 апреля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,6443 руб.
|0
26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6443 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,18 руб., максимальный - 57,15 руб. К этому времени было заключено 37469 сделок. Объем торгов составил 216549,21 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,11 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 апреля 2017 года 19:58
Граждане в первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) N 53001RMFS приобрели бумаги на сумму 696,807 млн рублей, свидетельствует информация "Московской биржи". Всего было проведено 337 сделок. Минфин РФ в... читать дальше
.26 апреля 2017 года 19:56
Около половины выпуска биржевых облигаций НК "Роснефть" серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей выкупили банки, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего организатором сделки. "Книга заявок была закрыта с переподпиской, объем... читать дальше
.26 апреля 2017 года 19:52
Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 28,51 пункта (1,427%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2026,92 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням... читать дальше
.26 апреля 2017 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 апреля выросла на 0,68% и составила 24294,840 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 24294,840 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 164,444 млрд руб., или на...
.26 апреля 2017 года 19:17
Волгоградская область выбрала "ВТБ Капитал" организатором размещения облигаций в 2017г на 10 млрд рублей
Комитет финансов Волгоградской области выбрал "ВТБ Капитал" организатором размещения облигаций региона в 2017 году объемом 10 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок. Стоимость услуг инвестбанка составит 8 млн рублей. Как сообщалось, область в... читать дальше
.26 апреля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 771 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1996 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1507 руб., максимальный - 8,2592... читать дальше
.26 апреля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,6443 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6443 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.26 апреля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6531 руб. Минимальный курс евро составил 61,35 руб.,... читать дальше
.26 апреля 2017 года 18:59
Российский рынок акций, начавший торги в плюсе, завершил среду разнонаправленно. Биржевые индикаторы Европы изменялись в ходе торгов без единой динамики. Фондовая Азия закрылась в мажоре. Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы... читать дальше
.26 апреля 2017 года 18:55
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) установило ставку 5-го купона по реструктурированным биржевых облигациям серии БО-01 на уровне 14,75%, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, в феврале ДВМП утвердило... читать дальше
.26 апреля 2017 года 18:53
ПАО "Группа ЛСР" завершило размещение биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бумаги проходил 24 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,75-10,00%... читать дальше
.26 апреля 2017 года 18:50
Российские рыбаки с начала года, по данным на 24 апреля, выловили 1,71 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 75,7 тыс. тонн (на 4,6%) больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне добыто 1 млн 244,8 тыс.... читать дальше
.26 апреля 2017 года 18:46
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания дорожно-строительной компании "Автобан") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 13,50% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бумаги проходит 26 апреля с 11:00 до... читать дальше
.26 апреля 2017 года 18:45
Транснефть" завершила размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 17 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания 19 апреля провела сбор заявок на данные облигации. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,75% годовых. Срок обращения бумаг - 10... читать дальше
.26 апреля 2017 года 18:41
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов на данных об объемах запасов топлива в США, сообщает MarketWatch. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $0,14 (0,27%) - до $52,24 за баррель.... читать дальше
.26 апреля 2017 года 18:34
В этом году темпы роста вылова рыбы в России замедлятся до 2-3%, прогнозирует замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В 2016 году темпы роста составили 5,5%. "В настоящий момент мы идем с опережением 2016 года на чуть более... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.