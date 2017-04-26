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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 14 апреля по 21 апреля на 3641 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3369 тыс. баррелей
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26 апреля 2017 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 14 апреля по 21 апреля на 3641 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3369 тыс. баррелей
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26 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3641 тыс. баррелей - до 528,702 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3369 тыс. баррелей и составили 241,041 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2651 тыс. баррелей, достигнув 150,917 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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