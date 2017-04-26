Запасы нефти в США упали за период с 14 апреля по 21 апреля на 3641 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3369 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Граждане в первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) N 53001RMFS приобрели бумаги на сумму 696,807 млн рублей, свидетельствует информация "Московской биржи". Всего было проведено 337 сделок. Всего было проведено 337 сделок. Минфин РФ в... Минфин РФ в... читать дальше

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Около половины выпуска биржевых облигаций НК "Роснефть" серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей выкупили банки, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего организатором сделки. "Книга заявок была закрыта с переподпиской, объем... "Книга заявок была закрыта с переподпиской, объем... читать дальше

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 28,51 пункта (1,427%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2026,92 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 24294,840 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 164,444 млрд руб., или на...

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Комитет финансов Волгоградской области выбрал "ВТБ Капитал" организатором размещения облигаций региона в 2017 году объемом 10 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок. Стоимость услуг инвестбанка составит 8 млн рублей. Стоимость услуг инвестбанка составит 8 млн рублей. Как сообщалось, область в... Как сообщалось, область в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 771 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1996 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1507 руб., максимальный - 8,2592... Минимальный курс юаня составил 8,1507 руб., максимальный - 8,2592... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6443 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6531 руб. Минимальный курс евро составил 61,35 руб.,... Минимальный курс евро составил 61,35 руб.,... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в плюсе, завершил среду разнонаправленно. Биржевые индикаторы Европы изменялись в ходе торгов без единой динамики. Биржевые индикаторы Европы изменялись в ходе торгов без единой динамики. Фондовая Азия закрылась в мажоре. Фондовая Азия закрылась в мажоре. Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы... Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы... читать дальше

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ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) установило ставку 5-го купона по реструктурированным биржевых облигациям серии БО-01 на уровне 14,75%, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, в феврале ДВМП утвердило... Как сообщалось, в феврале ДВМП утвердило... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" завершило размещение биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бумаги проходил 24 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,75-10,00%... Сбор заявок на бумаги проходил 24 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,75-10,00%... читать дальше

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Российские рыбаки с начала года, по данным на 24 апреля, выловили 1,71 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 75,7 тыс. тонн (на 4,6%) больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне добыто 1 млн 244,8 тыс.... В Дальневосточном бассейне добыто 1 млн 244,8 тыс.... читать дальше

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АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания дорожно-строительной компании "Автобан") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 13,50% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бумаги проходит 26 апреля с 11:00 до... Сбор заявок на бумаги проходит 26 апреля с 11:00 до... читать дальше

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Транснефть" завершила размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 17 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания 19 апреля провела сбор заявок на данные облигации. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,75% годовых. Компания 19 апреля провела сбор заявок на данные облигации. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,75% годовых. Срок обращения бумаг - 10... Срок обращения бумаг - 10... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов на данных об объемах запасов топлива в США, сообщает MarketWatch. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $0,14 (0,27%) - до $52,24 за баррель.... Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $0,14 (0,27%) - до $52,24 за баррель.... читать дальше

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В этом году темпы роста вылова рыбы в России замедлятся до 2-3%, прогнозирует замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В 2016 году темпы роста составили 5,5%. В 2016 году темпы роста составили 5,5%. "В настоящий момент мы идем с опережением 2016 года на чуть более... "В настоящий момент мы идем с опережением 2016 года на чуть более... читать дальше

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