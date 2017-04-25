ЦБ РФ установил курс евро с 26 апреля в размере 60,7932 руб.

До 2020 года доля современного вооружения и техники в войсках на флоте должна быть доведена до 70%, заявил президент РФ Владимир Путин.

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ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 1-го купона облигации 3-й серии объемом 2 млрд рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента.

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АО "Полипласт" завершило размещение облигаций серии П01-БО-01 на 900 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

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ОК "РусАл" размещает 6-летние еврооблигации на $500 млн под 5,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

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По итогам этого года выпуск алюминия в Китае увеличится на 10,3% и достигнет 36 млн тонн из-за роста производственных мощностей, сообщила исследовательская госкомпания Antaike Information Development.

По ее прогнозу, на китайском рынке в 2017 году будет зафиксировано...