Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1221 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1221 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,0903 руб., максимальный - 8,1551 руб. Была заключена 51 сделка. Объем торгов составил 148,28 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,12 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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