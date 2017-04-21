Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,1707 руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 325 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1707 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,1439 руб., максимальный - 8,18 руб. Было заключено 25 сделок. Объем торгов составил 99,63 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,17 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.