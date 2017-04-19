ЦБ РФ установил курс евро с 20 апреля в размере 60,2649 руб.

19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 60,2649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,25 коп.

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Работники Татфондбанка, лишившегося лицензии и признанного банкротом, начали получать уведомления о предстоящем увольнении, сообщил "Интерфаксу" один из сотрудников кредитного учреждения. "Сотрудники начали получать уведомления с 11 апреля. Последним рабочим днем... "Сотрудники начали получать уведомления с 11 апреля. Последним рабочим днем... читать дальше

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Рабочие BMW AG в Великобритании проводят первую забастовку за более чем 20 лет в знак протеста против изменения пенсионных выплат, производство приостановлено на трех предприятиях концерна, выпускающих автомобили Mini и автокомпоненты, - в Коули, Хэмс-Холле и Суиндоне.... читать дальше

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Глава Сбербанка Герман Греф обратился в правительство с просьбой о включении "Сбербанк-АСТ" в перечень юридических лиц для организации продажи приватизируемого федерального имущества, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств и подтвердил представитель... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие") установил ставку 8-го купона облигаций 9-й серии в размере 10,05% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по этому купону составит 50,39 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплаты по этому купону составит 50,39 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

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Цены на нефть стали снижаться после публикации данных Минэнерго США, указавших на сокращение запасов нефти, а также неожиданный рост запасов в бензина в стране, пишет MarketWatch. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск... читать дальше

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В этом году сеть пиццерий Pizza Hut планирует открыть в России порядка 25-30 ресторанов, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Pizza Hut в России и СНГ Олег Синякин. "Потенциал у России огромный. В ближайшие 5 лет мы сможем открыть порядка 500 ресторанов в России. Для себя... "Потенциал у России огромный. В ближайшие 5 лет мы сможем открыть порядка 500 ресторанов в России. Для себя... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян обсудили в Кремле участие двух стран в международном форуме "Один пояс - один путь", который пройдёт в Китае в мае. "Хотел бы отметить, что наши... "Хотел бы отметить, что наши... читать дальше

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В прошлом году темпы роста вознаграждений гендиректоров американских компаний ускорились до максимальных с 2013 года 6%, свидетельствуют данные аналитической компании Willis Towers Watson. Для сравнения: в 2015 году вознаграждения гендиректоров увеличились на... Для сравнения: в 2015 году вознаграждения гендиректоров увеличились на... читать дальше

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Финальные переговоры между Анкарой и Москвой по снятию ограничений в торговле пройдут в Турции 6-7 мая, сообщил в среду вице-премьер Турции Мехмет Шимшек. Накануне он провел переговоры на эту тему в Москве с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Накануне он провел переговоры на эту тему в Москве с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Участники... Участники... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило планируемому выпуску долларовых евробондов "ФосАгро" (MOEX: PHOR) рейтинг уровня "BBB-" и поместило его в список CreditWatch ("рейтинги на пересмотре") с "негативным" прогнозом, говорится в сообщении S&P.... читать дальше

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В России разрабатывается законопроект для регулирования так называемых анонимайзеров - сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным сайтам. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в одной из IT-компаний. Информацию о разработке такого регулирования также подтвердил... Информацию о разработке такого регулирования также подтвердил... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1034 тыс. баррелей - до 532,343 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1542 тыс. баррелей и составили 237,672 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1542 тыс. баррелей и составили 237,672 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1030 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,1514 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,05 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,05 руб.,... читать дальше

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Парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня досрочных парламентских выборов, сообщает газета The Guardian. По данным парламентского телеканала, за проведение выборов проголосовали 522 депутата, против высказались 13. По данным парламентского телеканала, за проведение выборов проголосовали 522 депутата, против высказались 13. Накануне о проведении... Накануне о проведении... читать дальше

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Товарные запасы алюминия на складах, отслеживаемых Лондонской биржей металлов (LME), сократились за день на 1,9% - до 1,71 млн тонн, свидетельствуют обнародованные в среду данные биржи. Темпы падения являются максимальными с 1995 года. Темпы падения являются максимальными с 1995 года. Запасы сокращаются уже 35... Запасы сокращаются уже 35... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в среду на фоне квартальной отчетности компаний, возобновившегося укрепления доллара и слабого подъема цен на нефть. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:58 мск 19 апреля поднялся на 12,73 пункта (0,06%) - до... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:58 мск 19 апреля поднялся на 12,73 пункта (0,06%) - до... читать дальше

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