Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1714,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 979,47 млрд руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 апреля составили по Российской Федерации 1714,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1448 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1730,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1468,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 апреля составили 979,47 млрд руб. против 999,37067 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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