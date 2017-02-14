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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,5364 руб.
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14 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,5364 руб.
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14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5364 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,1925 руб., максимальный - 58,0225 руб. К этому времени было заключено 38498 сделок. Объем торгов составил 224565,75 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,505 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.14 февраля 2017 года 19:15
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.14 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,5364 руб.
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