Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,726 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,726 руб.

Минимальный курс евро составил 61,525 руб., максимальный - 61,955 руб. Было заключено 2844 сделки. Объем торгов составил 10714,95 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,7925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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