ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,6824 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 62,6824 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,29 коп.

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В 2016 году просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла на 6,7% (или на 6,5 млрд. руб.) и составила на 1 января 2017 года 102,4 млрд. руб. (годом ранее – 95,9 млрд. руб.), говорится в обзоре НБКИ. При этом общий объем действующих автокредитов на начало 2017... читать дальше

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В этом году власти Белоруссии планируют предложить к продаже акции 19 государственных промышленных предприятий, сообщает министерство промышленности страны. Согласно материалам на сайте Минпрома, государство готово продать, в частности, весь принадлежащий Белоруссии... Согласно материалам на сайте Минпрома, государство готово продать, в частности, весь принадлежащий Белоруссии... читать дальше

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ПАО "Газпром" докапитализрует проектную компанию строительства "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG на 1,425 млрд евро, говорится в сообщении эмитента. Ранее сообщалось, что всего в этом году ПАО "Газпром" в рамках своей инвестиционной программы планирует направить в... Ранее сообщалось, что всего в этом году ПАО "Газпром" в рамках своей инвестиционной программы планирует направить в... читать дальше

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Совет директоров банка "Пересвет" 10 февраля принял решение заключить соглашения об отступном с представителями владельцев своих облигаций 3-й серии, серий БО-01 - БО-04, а также серий БО-ПО1 - БО-ПО3 и БО-ПО5, говорится в сообщении банка. Это все выпуски российских... Это все выпуски российских... читать дальше

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В прошлом году "Роснефть" увеличила объем переработки на НПЗ в Германии по сравнению с предыдущим годом на 17,8% - до 12,7 млн тонн, сообщили журналистам в компании. Светлые нефтепродукты составили 80% от всей переработки. Светлые нефтепродукты составили 80% от всей переработки. Объем поставок нефти компании в... Объем поставок нефти компании в... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,0619 руб. По... читать дальше

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Доллар подешевел на 78 копеек Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 78,38 коп. - до 58,0619 руб. Курс... Курс... читать дальше

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Необходимо перенастраивать систему соцподдержки на борьбу с самым болезненным проявлением неравенства в обществе — бедностью, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Если посмотреть на структуру бедных в России, можно увидеть, что одна из самых крупных групп — это... "Если посмотреть на структуру бедных в России, можно увидеть, что одна из самых крупных групп — это... читать дальше

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Сбор зерна в России в 2017 году снизится до 107 млн тонн со 119,1 млн тонн в 2016 году, сообщается в материалах Минсельхоза к совещанию "О прогнозном балансе ресурсов и использовании зерна в РФ" в Совете Федерации в понедельник. Таким образом снижение урожая зерна составит... читать дальше

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Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем на расстоянии 50 м от образовательных и медицинских учреждений. Сейчас в отдельных субъектах Федерации установлены большие запретные радиусы, препятствующие, по мнению ведомства, развитию торговли, пишут "Известия". В... читать дальше

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Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co. планирует инвестировать $1 млрд в следующие пять лет в новую компанию Argo AI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта. Робототехники и инженеры Argo AI совместно с сотрудниками Ford будут... Робототехники и инженеры Argo AI совместно с сотрудниками Ford будут... читать дальше

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"Роснефть" рассматривает возможность продажи четырех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызранского (Самарская группа НПЗ) и Саратовского НПЗ, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Переработка стала невыгодной после налогового маневра,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4431 руб. Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,4953... Минимальный курс юаня составил 8,43 руб., максимальный - 8,4953... читать дальше

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Управляющий Федеральной резервной системы (ФРС) США Дэниэл Тарулло планирует весной покинуть этот пост, сообщают американские СМИ. В заявлении об отставке, направленном президенту СШа Дональду Трампу, он не уточнил причину своего ухода. Д.Тарулло намерен сложить... В заявлении об отставке, направленном президенту СШа Дональду Трампу, он не уточнил причину своего ухода. Д.Тарулло намерен сложить...

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,092... читать дальше

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Курс доллара США упал в ходе торгов на "Московской бирже" ниже 58 руб. впервые с июля 2015 года. По данным на 10:12 мск курс доллара составил 57,9625 руб., что 27,75 коп. ниже уровня предыдущего закрытия и на 88,32 ниже курса, установленного Банком России на сегодня.... По данным на 10:12 мск курс доллара составил 57,9625 руб., что 27,75 коп. ниже уровня предыдущего закрытия и на 88,32 ниже курса, установленного Банком России на сегодня.... читать дальше

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