Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 февраля

9 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 10 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2356,4 (-7,78) руб./грамм; на серебро - 33,66 (-0,02) руб./грамм; на платину - 1935,6 (+1,17) руб./грамм; на палладий - 1466,88 (-6,42) руб./грамм.

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Чистый убыток компании Twitter Inc. (США), которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в четвертом квартале 2016 года увеличился на 85%, или в 1,8 раза, до $167 млн, или 23 центам на акцию, по сравнению с $90,2 млн, или 13 центами на акцию, за сопоставимый период 2015... читать дальше

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Минфин вновь внес в правительство проект распоряжения, предусматривающий выплаты дивидендов российскими госкомпаниями на уровне не менее 50% прибыли, хотя еще в декабре на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова был одобрен более мягкий вариант. Проект... Проект... читать дальше

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"Северсталь" завершила размещение необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму $250 млн с погашением в 2022 году, сообщила компания. Эмитентом долговых бумаг, конвертируемых в GDR металлургического холдинга, выступила кипрская "дочка" "Северстали" (MOEX: CHMF)... Эмитентом долговых бумаг, конвертируемых в GDR металлургического холдинга, выступила кипрская "дочка" "Северстали" (MOEX: CHMF)... читать дальше

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Банк России пока не готов расширять механизм принудительного bail-in на более широкий круг кредиторов проблемных банков, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая на ежегодной встрече с банкирами, организованной банковской ассоциацией "Россия". Bail-in - это... Bail-in - это... читать дальше

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На прошлой неделе, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 12 тыс. и составило 234 тыс. (минимум с ноября 2016 года ), говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 3 тыс. -... Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 3 тыс. -... читать дальше

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В январе 2017 года инфляция в Белоруссии составила 0,9%, говорится в материалах Национального статкомитета (Белстата). По данным Белстата, цены на продовольственные товары в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,2%, непродовольственные товары за январь подорожали... По данным Белстата, цены на продовольственные товары в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,2%, непродовольственные товары за январь подорожали... читать дальше

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ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") 9 февраля с 16:00 до 16:30 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-06 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Андеррайтером по выпуску назначен Sberbank CIB. Андеррайтером по выпуску назначен Sberbank CIB. Как сообщалось ранее,... Как сообщалось ранее,... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 19,1 пункта (0,872%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2170,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2196,08 (+0,3%) пункта,... читать дальше

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Полный перевод обслуживания работников бюджетной сферы на карты "Мир" может быть продлен до 1 июля 2018 года, начат переход бюджетников и пенсионеров на эти карты может быть с 1 июля 2017 года, а не с 1 января 2018 года, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая... читать дальше

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Россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 798,4 млрд рублей, что на 0,5% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат". При этом падение рынка составило 12,1% до 1 313,4 тыс. единиц. Вместе с тем, средневзвешенная цена... читать дальше

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ЦБ РФ может повысить базовый прогноз цен на нефть на ближайшие три года, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в ходе встречи с банкирами в "Бору". "Цену на трехлетнюю перспективу мы, скорее всего, повысим", - сказала... "Цену на трехлетнюю перспективу мы, скорее всего, повысим", - сказала... читать дальше

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Минсельхоз РФ оценивает программу адресной продовольственной помощи малоимущим, предусматривающую введение так называемых продовольственных сертификатов (карточек), более чем в 100 млрд рублей в год, заявил журналистам директор департамента регулирования продрынков Минсельхоза... читать дальше

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Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2017 года остался в пределах значений прошедшего года ($2,1 млрд в январе 2016 года) и составил $2,2 млрд, по предварительной оценке ЦБ РФ.

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в четверг полностью разместило в рамках программы облигации серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Book building облигаций прошел 1 февраля. Book building облигаций прошел 1 февраля. В ходе премаркетинга компания... В ходе премаркетинга компания... читать дальше

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Чистая прибыль американской Coca-Cola Co. в 2016 году снизилась на 11% - до $6,55 млрд, выручка сократилась на 5%, до $41,86 млрд, сообщается в пресс-релизе крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков. В четвертом квартале 2016 года упала в 2,2 раза и... В четвертом квартале 2016 года упала в 2,2 раза и... читать дальше

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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе 2017 года, по оценке Банка России, составило $8,6 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Показатель почти в два раза превысил уровень января прошедшего года, вплотную приблизившись к... читать дальше

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