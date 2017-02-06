Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 6 февраля составил 58,7121 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,7121 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 5980 пунктов.

Минимальная цена 58,58 руб., максимальная - 59,005 руб. Было заключено 8963 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 51036 млн руб., что на 540% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,825 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.