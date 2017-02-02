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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 2 февраля составил 59,9858 руб.
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02 февраля 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 2 февраля составил 59,9858 руб.
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2 февраля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,9858 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 3241 пункт. Минимальная цена 59,875 руб., максимальная - 60,2 руб. Было заключено 7636 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 56238 млн руб., что на 620% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,925 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.02 февраля 2017 года 18:57
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.02 февраля 2017 года 18:34
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