Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,791 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,791 руб.

Минимальный курс евро составил 63,6325 руб., максимальный - 64,105 руб. Было заключено 3367 сделок. Объем торгов составил 16259,82 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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