Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6012 руб.

20 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1299 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6012 руб.

Минимальный курс евро составил 63,405 руб., максимальный - 63,8225 руб. Было заключено 2254 сделки. Объем торгов составил 9006,82 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,6475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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