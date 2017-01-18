Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -166,2 млрд руб.

С 1 апреля Банк России намерен изменить методику определения величины капитала банков, чтобы перекрыть возможность увеличения капитала за счет фиктивных источников.

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ОО "Еврофинансы-недвижимость" установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в размере 11% годовых, говорится в сообщении организации.

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"О`Кей" в рамках оферты приобрел 577,815 тыс. облигаций серии БО-04, говорится в сообщении компании.

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Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,67% годовых.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении банка.

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В среду вечером темпы падения цен на нефть эталонных марок ускорились на фоне укрепления курса доллара США и заявлениях главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

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В ходе торгов в среду фондовые индексы США изменяются незначительно и разнонаправленно, сообщает MarketWatch.

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Банк "Зенит" в среду исполнил обязательства по приобретению облигаций 10-11-й серий, а также серий БО-09, БО-11 и БО-13, говорится в сообщениях кредитной организации.

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24 января Верховный суд Великобритании огласит вердикт по вопросу о том, может ли премьер страны Тереза Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента, сообщают в среду британские СМИ.

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ОАО "Российские железные дороги" удовлетворены осенним выпуском рублевых евробондов и рассчитывают продолжить использовать этот инструмент в дальнейшем.

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К 2020 году Китай планирует увеличить долю природного газа в структуре потребления энергоресурсов страны до 10% и снизить долю угля менее чем до 58%.

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Банк России предлагает после передачи ему надзора за аудиторами ввести для последних квалификационные аттестаты по видам деятельности аудируемых организаций, поднадзорных ЦБ, следует из статьи зампреда ЦБ Василия Поздышева в журнале "Деньги и кредит".

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В декабре объем промышленного производства в США увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС).

Это максимальные темпы прироста за 2 года, отмечает MarketWatch.