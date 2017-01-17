Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,2569 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1033 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2569 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,935 руб., максимальный - 59,75 руб. Было заключено 21088 сделок. Объем торгов составил 89103,26 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,15 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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