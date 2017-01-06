Еврокомиссия поручила таможне регистрировать импорт горячекатаных рулонов из России и Бразилии

6 января. FINMARKET.RU - Еврокомиссия поручила таможенным органам регистрировать импорт горячекатаных рулонов из России и Бразилии, что повышает риск введения пошлин, пишет Bloomberg. Регистрация также дает Евросоюзу возможность ввести антидемпинговые пошлины на уже осуществленные поставки. В среднем демпинговая маржа для экспорта из России оценивается в 20-40%, для Бразилии - в 40-70%.

В июле прошлого года Евросоюз начал расследование в отношении поставок горячекатаного проката из России, Бразилии, Ирана, Сербии и Украины. Расследование было возбуждено на основании жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer). Ассоциация считает, что эти страны нарастили импорт стали в Евросоюз, в результате чего увеличили свою долю на европейском рынке. Все это, а также цены, по которым указанные страны реализуют свою продукцию в ЕС, оказывает негативное влияние на локальные компании, считает Eurofer.

В августе Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России. Для продукции ММК ставка составила 18,7%, "Северстали" - 34%, НЛМК и других российских производителей - 36,1%.