Росфинмониторингу расширят доступ к персональным данным россиян

11 февраля. FINMARKET.RU - Перечень персональных данных россиян, к которым имеет, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), пишут "Известия"

ЕГР ЗАГС был запущен в октябре 2018 года, его оператором стала Федеральная налоговая служба. Он содержит сведения, начиная с 1926 года, о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени. Сейчас доступ к реестру имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Отдельную информацию вправе запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ.РФ, региональные и муниципальные органы.

Планируется, что доступ к сведениям из реестра получит и Росфинмониторинг, который также называют финансовой разведкой. Он отвечает за противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма, а также распространения оружия массового уничтожения.

Законопроект о расширении полномочий Росфинмониторинга в части получения сведений из реестра уже разработан и внесен в правительство 2 февраля, сообщили "Известиям" в службе. Документ планируется внести в Госдуму в июне, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2022 год.

Сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра необходимы для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим уголовно наказуемым деяниям, пояснили в финразведке. Там добавили, чтоиз ЕГР ЗАГС также пригодятся при проведении антикоррупционных проверок.

"С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы", — считают в службе. Там констатировали, что сейчас правовые основания для предоставления службе сведений из реестра отсутствуют. Эта проблема была выявлена по результатам мониторинга правоприменения "антиотмывочного" закона.

Эксперты указывают на логичность и пользу законодательных изменений, но предупреждают о дополнительных рисках утечки персональных данных.