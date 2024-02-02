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02 февраля 2024 года 08:30
Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
2 февраля. FINMARKET.RU - Доступ к данным россиян, включая те, что относятся к налоговой тайне, могут дать территориальным органам Роструда. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда — перечень предстоит согласовать с ФНС. Например, речь о сведениях компаний, у которых есть признаки неформальных отношений при заключении договоров ГПХ. Межведомственный обмен подобной информацией нужен для борьбы с нелегальной занятостью .Об этом сказано в проекте приказа Минтруда, на который ссылаются "Известия". Там подчеркивается, что перечень требуется согласовать с ФНС и самим Рострудом. Если изменения утвердят, документ должен вступить в силу 1 марта 2024 года. Эксперты подтверждают, что механизм может быть эффективен: так получится выявить тех, кто получает зарплату в конвертах. Правда, чем больше людей и организаций имеет доступ к данным, тем выше риски их утечки, предупреждают специалисты по кибербезопасности. Налоговая тайна — это любые сведения о налогоплательщике, которые стали известны государственным органам и не подлежат разглашению. Например, информация о компании и ИП, которой нет в открытом доступе, реквизиты счетов, движение по ним, сумма налогов, сборов и взносов к уплате. В предлагаемый Минтрудом перечень в том числе входят: — информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость, в том числе при заключении работодателями договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицами, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников; — данные о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тыс. в месяц; — информация о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в субъекте. В частности, о таких работодателях предлагается передавать в органы Роструда следующие сведения: ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации, сумму доначисленных налогов. «Известия» направили запрос в Минтруд, ФНС и Роструд. Передача данных из ФНС в Роструд может оказаться достаточно эффективным инструментом борьбы с неформальной занятостью, в том числе выплатой заработных плат в конвертах, считает старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Такие практики можно будет более оперативно выявлять и эффективнее их пресекать, уверен он.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 02.02.2024
Минтруд РФ имеет в функциях своих эффективный метод, но использует его неэффективно. Или компетенции не способен использовать по принадлежности, или нет компетенций,
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