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17 мая 2021 года 08:45
Рынку сахара готовят новые меры регулирования
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YAY/TASS
17 мая. FINMARKET.RU - В преддверии окончания 1 июня действия соглашения о фиксации цен на сахар Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка, среди них — создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. Об этом, как сообщает "Коммерсантъ", заявила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая. Газета ссылается на аудиозапись встречи. Кроме того, регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу. Бизнес относится к мерам скептически и готовится к "запредельным" ценам на сахар в 2022 году, пишет "Ъ". В Минсельхозе газете подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен на рынке. Но обнуление пошлины на импорт там назвали разовой мерой. В торговом блоке ЕЭК сообщили “Ъ”, что к ним пока не поступали официальные предложения об установлении ежегодной квоты. Но в целом, отмечает собеседник издания в крупном производителе, уже понятно, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет "запредельной". Решить проблему за счет интервенционного фонда в этом году уже не удастся. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, текущие объемы законтрактованы, необходимо ждать нового урожая или закупать дорогой импортный сахар.
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Ключевые слова: РФ, сахар, рынок, регулирование
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