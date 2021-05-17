Рынку сахара готовят новые меры регулирования

17 мая. FINMARKET.RU - В преддверии окончания 1 июня действия соглашения о фиксации цен наМинсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка, среди них — создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. Об этом, как сообщает "Коммерсантъ", заявила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая. Газета ссылается на аудиозапись встречи. Кроме того, регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК), что позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу. Бизнес относится к мерам скептически и готовится к "запредельным" ценам на сахар в 2022 году, пишет "Ъ".

В Минсельхозе газете подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен на рынке. Но обнуление пошлины на импорт там назвали разовой мерой.

В торговом блоке ЕЭК сообщили “Ъ”, что к ним пока не поступали официальные предложения об установлении ежегодной квоты.

Но в целом, отмечает собеседник издания в крупном производителе, уже понятно, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет "запредельной". Решить проблему за счет интервенционного фонда в этом году уже не удастся. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, текущие объемы законтрактованы, необходимо ждать нового урожая или закупать дорогой импортный сахар.