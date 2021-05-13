Ритейлеры и поставщики поспорили о ценах

13 мая. FINMARKET.RU - Жесткие высказывания премьера Михаила Мишустина о росте цен наиз-за «жадности» продавцов и производителей появились на фоне обострения дискуссии об этом между самими участниками рынка. Одна из крупнейших продуктовых сетей "Лента" просит поставщиков социально значимых продуктов не повышатькак минимум до конца сентября. Производители считают это злоупотреблением положением, подчеркивая рост издержек, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на копию письма.

Перечень товаров установлен правительством в июле 2010 года, это мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель. Как сказано в письме "Ленты", цены на них "имеют тенденцию к росту". В "Ленте" газете пояснили, что уже получают уведомления о повышении цен от поставщиков и даже "находят их обоснованными". Чтобы не допустить существенного удорожания продуктов для потребителей требуются "совместные усилия с поставщиками".

Письмо сети один из собеседников “Ъ” называет негативным примером демонстрации доминирующего положения на рынке.

Зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов подтвердил, что участники объединения получали подобные письма от ритейлеров. По его словам, производители очень обеспокоены кратным ростом издержек на сырье, ингредиенты и упаковку, более года стараются цены не повышать. Но сети свою маржу снижать не торопятся за исключением нескольких позиций, а в случае несогласия поставщиков грозят сокращением матрицы и жалобами в контролирующие органы, утверждает господин Леонов.

Собеседник “Ъ” среди поставщиков говорит, что часть компаний будет настаивать на пересмотре ценника, угрожая выводом товаров из ассортимента. Хотя он признает, что сами сети сегодня испытывают повышенное давление из-за роста контроля за ценами за стороны госорганов.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что если повышение цен носит объективный характер, в лучшем случае эффект удастся растянуть и отложить.

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что жадность отдельных производителей и торговых сетей стали одной из причин роста цен на социально значимые продукты в. "И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей", - заявил он в Госдуме в ходе отчета правительства.

Мишустин напомнил, что для продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых. Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям.