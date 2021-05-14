Правительство не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар

14 мая. FINMARKET.RU -РФ не планирует продлевать соглашения по ценам на, будет использовать экономические меры регулирования рынка. "Нет, на сегодняшний день - нет", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге в четверг.

Министр напомнил, что с 15 мая начнет действовать квота на беспошлинный ввоз сахара в ЕАЭС. Для России ее объем определен в 350 тыс. тонн. "Ведутся закупки, чтобы сдержать (рост цен)", - сказал он. При этом он признал, что "есть, конечно, вопросы, связанные с мировыми ценами (на сахар) и наличием сахара". "Минсельхоз и Минпромторг решают их сейчас экономическими методами", - сказал он.

При этом Решетников заявил, что весь инструментарий в отношении тех, кто нарушает антимонопольное законодательство, имеется и при необходимости используется. По его словам, министерство мониторит ситуацию на всех продовольственных рынках. "Есть пара позиций, которые мы обсуждаем внутри. Буквально позавчера информация пришла, ряд позиций взяли в дополнительную проработку, - сказал он. - Давайте, когда мы увидим какие-то тенденции, когда поймем, что не хватает инструментария, тогда будем принимать решения и объявлять о них".

Но, как заявил глава Минэкономразвития, "на майский и апрельский уровень мировых цен мы редуты воздвигли". Однако если волна роста цен будет выше построенной дамбы, то тогда высоту дамбы придется корректировать, сказал он. "Мы получили системный вызов, на который надо системно реагировать", - добавил министр.

Ценовые соглашения по сахару между поставщиками и торговлей были подписаны в середине декабря 2020 года на фоне продолжительного роста цен на него. Согласно им, предельная отпускная цена на сахар установлена на уровне 36 рублей за килограмм, розничная - 46 рублей. Предполагалось, что они будут действовать до 31 марта 2021 года, но затем было принято решение о продлении их до 1 июня.

Минсельхоз РФ ранее сообщал, что рассчитывает в этом году на увеличение посевов сахарной свеклы до 1,06 млн га (с 926 тыс. га в прошлом году, по данным Росстата). Производство сахарной свеклы, по прогнозу министерства, составит не менее 40 млн тонн (32,4 млн тонн в 2020 году), что позволит выработать порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, заявляли в Минсельхозе.