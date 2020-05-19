Подключение к российскому аналогу SWIFT станет доступно для некрупных клиентов

19 мая. FINMARKET.RU - В России начинает реализовываться партнерство ЦБи Национального расчетного депозитария (НРД) по развитию системы передачи финансовых сообщений (СПФС)., являющийся центральным депозитарием, получит статус сервис-бюро СПФС Банка России, сообщили "Коммерсанту" в НРД и подтвердили в ЦБ.

ЦБ создал СПФС в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы передачи финансовых сообщенийв результате санкций. По данным ЦБ, к СПФС подключились 392 пользователя, в основном российские банки и их отделения, а также некоторые компании (в частности, "Роснефть"), а также национальные банки республик Южная Осетия и Абхазия. По итогам 2019 года через систему прошло 12,9 млн сообщений, в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.

По словам представителя Банка России, подключение через сервис-бюро позволяет упростить получение услуг пользователями и снизить их стоимость.

Решение развивать СПФС совместно с НРД ЦБ принял осенью прошлого года. Как заявлял тогда его представитель, сервисное бюро может взять на себя заботу о тех организациях, для которых "сервис ЦБ дорог, неудобен, сложен". Тариф Банка России за передачу сообщения составляет 1 руб. (до 500 сообщений в день) и около 80 коп. (свыше 500 сообщений).

Как отметил управляющий директор по технологическим сервисам НРД Александр Нам, тариф НРД зависит от трафика и будет состоять из единовременной платы за подключение (ориентировочно от 100 тыс. руб.) и ежемесячной платы за пользование (от 5 тыс. руб. в месяц).

По мнению Нама, в первую очередь услуга будет предлагаться действующим клиентам сервис-бюро SWIFT (около 70 организаций в РФ и СНГ), а также нефинансовым компаниям (около 50-100 крупных корпораций).

Президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец отмечает, что практика подключения через сервис-бюро очень распространена в мире в случае со SWIFT, в случае с СПФС это тоже полностью оправданно. Это поможет подключиться большему количеству компаний, у которых могли бы возникать сложности при прямом подключении.

Между тем переходить на СПФС готовы пока не все потенциальные клиенты.