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30 сентября 2019 года 10:10
ЦБ изменит схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT
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Гавриил Григоров/ТАСС
30 сентября. FINMARKET.RU - Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT - Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Регулятор может передать подключение, установку и обслуживание пользователей на аутсорсинг специально уполномоченным частным организациям - так называемым сервис-бюро. Об этом "Известииям" рассказали два источника. По данным ЦБ на 1 сентября 2019 года, услугами СПФС пользовались 397 организаций. Большинство из них - банки или компании финансового сектора. Как отмечают источники, регулятору крайне сложно оперативно обслуживать такую массу пользователей, поэтому он всерьез и рассматривает передачу СПФС сети специально уполномоченных агентов. В пресс-службе ЦБ на вопрос газеты, планирует ли регулятор присоединять клиентов к своему решению через сторонние организации, сообщили, что в рамках развития СПФС механизм подключения через сервис-бюро действительно рассматривается. "Это позволит упростить и ускорить процесс подключения к СПФС российских и иностранных банков и юридических лиц", - заявили в регуляторе. Сейчас ЦБ обслуживает клиентов СПФС своими силами. А чтобы нарастить базу пользователей сервиса перед ЦБ встал вопрос, как предоставить качественные услуги, значительно не наращивая штат, расходы и тарифы, сказал "Известиям" близкий к регулятору источник. Более того, если в России у СПФС пока нет критических проблем, то за границей подключать и обслуживать клиентов будет крайне затруднительно. А открывать свои подразделения за рубежом как госструктура Банк России не имеет ни желания, ни реальной возможности, сообщил другой источник газеты, также близкий к регулятору. В такой ситуации, скорее всего, Центробанку всё же придется переходить на агентскую схему, заключил он. За рубежом главные претенденты на подключение к российскому аналогу SWIFT, кроме стран ЕАЭС, - это банки Ирана, Турции и Венесуэлы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на официальных представителей. На данный момент известно лишь о двух иностранных участниках СПФС - белорусской "дочке" "Газпрома" Белгазпромбанке и Евразийском банке Казахстана. СПФС появилась в России в ответ на угрозу санкций в виде отключения нашей страны от SWIFT. В 2014 году Банк России начал разработку этого решения. В 2017 г. глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России есть условия для функционирования платежных систем и банков в случае рестрикций. Речь шла об СПФС, созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия. После отключения иранских банков от SWIFT из-за санкций российское решение стало позиционироваться как альтернатива системы на международном уровне.
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Ключевые слова: РФ, ЦБ, SWIFT, обслуживание
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