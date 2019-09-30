ЦБ изменит схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT

30 сентября. FINMARKET.RU - Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога- Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Регулятор может передать подключение, установку ипользователей на аутсорсинг специально уполномоченным частным организациям - так называемым сервис-бюро. Об этом "Известииям" рассказали два источника.

По даннымна 1 сентября 2019 года, услугами СПФС пользовались 397 организаций. Большинство из них - банки или компании финансового сектора. Как отмечают источники, регулятору крайне сложно оперативно обслуживать такую массу пользователей, поэтому он всерьез и рассматривает передачу СПФС сети специально уполномоченных агентов.

В пресс-службе ЦБ на вопрос газеты, планирует ли регулятор присоединять клиентов к своему решению через сторонние организации, сообщили, что в рамках развития СПФС механизм подключения через сервис-бюро действительно рассматривается.

"Это позволит упростить и ускорить процесс подключения к СПФС российских и иностранных банков и юридических лиц", - заявили в регуляторе.

Сейчас ЦБ обслуживает клиентов СПФС своими силами. А чтобы нарастить базу пользователей сервиса перед ЦБ встал вопрос, как предоставить качественные услуги, значительно не наращивая штат, расходы и тарифы, сказал "Известиям" близкий к регулятору источник.

Более того, если в России у СПФС пока нет критических проблем, то за границей подключать и обслуживать клиентов будет крайне затруднительно. А открывать свои подразделения за рубежом как госструктура Банк России не имеет ни желания, ни реальной возможности, сообщил другой источник газеты, также близкий к регулятору. В такой ситуации, скорее всего, Центробанку всё же придется переходить на агентскую схему, заключил он.

За рубежом главные претенденты на подключение к российскому аналогу SWIFT, кроме стран ЕАЭС, - это банки Ирана, Турции и Венесуэлы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на официальных представителей. На данный момент известно лишь о двух иностранных участниках СПФС - белорусской "дочке" "Газпрома" Белгазпромбанке и Евразийском банке Казахстана.

СПФС появилась в России в ответ на угрозу санкций в виде отключения нашей страны от SWIFT. В 2014 году Банк России начал разработку этого решения. В 2017 г. глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России есть условия для функционирования платежных систем и банков в случае рестрикций. Речь шла об СПФС, созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия. После отключения иранских банков от SWIFT из-за санкций российское решение стало позиционироваться как альтернатива системы на международном уровне.