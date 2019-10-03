.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минфин предлагает повысить с 2020 года минимальную цену на водку до 230 руб., не исключает повышения цены на коньяк
Рф в этом году прокачает транзитом через Белоруссию 41,6 млн тонн нефти, что на 6,4 млн тонны меньше плана
03 октября 2019 года 10:02
В рознице ожидают подорожания продуктов к концу года на 3-3,5%
|0
Артем Геодакян/ТАСС
3 октября. FINMARKET.RU - Продукты питания по итогам этого года подорожают на 3–3,5%, что не превысит уровень инфляции, пишут "Известия", ссылаясь на прогноз Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). До конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахарный песок и мясо птицы, пояснили "Известиям" в организации. Впрочем, эксперты говорят, что данные АКОРТ учитывают только статистику крупных ритейлеров и могут не отражать полную картину по стране. В период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное подорожание некоторых товаров, однако предпосылок для существенного роста цен нет, заявили изданию в ФАС. В АКОРТ (объединяет крупные федеральные торговые сети) пояснили "Известиям", что составили прогноз с учетом колебаний цен в предновогодний сезон, когда в магазинах резко повышается спрос на некоторые категории продуктов. Кроме того, эксперты принимали в расчет показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, а также изменения в регулировании и дополнительные расходы. В ассоциации добавили, что за первые восемь месяцев продукты подорожали на 1,7%. Такая оценка сделана с учетом данных ЦБ, уточнили в АКОРТ. В октябре-ноябре больше всего могут подорожать яйца, мясо птицы и сахар. Однако повышение цен не будет резким, подчеркнули в АКОРТ. По оценкам торговых сетей, оно может составить 2%. В ассоциации пояснили, что подорожание яиц и мяса птицы связано с сезонным фактором. Снижение цен на эти продукты традиционно начинается с июля, а с октября уже заметно некоторое повышение. Как правило, осенью-зимой дорожает корм. Колебания цен на сахар могут произойти из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов, а также увеличения издержек производства. Речь идет о коммунальных платежах, налоговых сборах и так далее. Однако резких скачков, как в прошлом году, когда сахар подорожал на 40%, не предвидится, пояснили в АКОРТ. Ранее "Известия" со ссылкой на прогноз экспертов писали, что рост цен на молочную продукцию может составить 10% из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации.
.
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.