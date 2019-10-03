В рознице ожидают подорожания продуктов к концу года на 3-3,5%

3 октября. FINMARKET.RU -питания по итогам этого года подорожают на 3–3,5%, что не превысит уровень инфляции, пишут "Известия", ссылаясь на прогноз Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). До конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахарный песок и мясо птицы, пояснили "Известиям" в организации. Впрочем, эксперты говорят, что данные АКОРТ учитывают только статистику крупных ритейлеров и могут не отражать полную картину по стране. В период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное подорожание некоторых товаров, однако предпосылок для существенного роста цен нет, заявили изданию в ФАС.

В АКОРТ (объединяет крупные федеральные торговые сети) пояснили "Известиям", что составили прогноз с учетом колебаний цен в предновогодний сезон, когда в магазинах резко повышается спрос на некоторые категории продуктов. Кроме того, эксперты принимали в расчет показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, а также изменения в регулировании и дополнительные расходы. В ассоциации добавили, что за первые восемь месяцев продукты подорожали на 1,7%. Такая оценка сделана с учетом данных ЦБ, уточнили в АКОРТ.

В октябре-ноябре больше всего могут подорожать яйца, мясо птицы и сахар. Однако повышение цен не будет резким, подчеркнули в АКОРТ. По оценкам торговых сетей, оно может составить 2%. В ассоциации пояснили, что подорожание яиц и мяса птицы связано с сезонным фактором. Снижение цен на эти продукты традиционно начинается с июля, а с октября уже заметно некоторое повышение. Как правило, осенью-зимой дорожает корм.

Колебания цен на сахар могут произойти из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов, а также увеличения издержек производства. Речь идет о коммунальных платежах, налоговых сборах и так далее. Однако резких скачков, как в прошлом году, когда сахар подорожал на 40%, не предвидится, пояснили в АКОРТ.