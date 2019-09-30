Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%

30 сентября. FINMARKET.RU - Уже в ноябрена молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в России будут действовать сразу две системы контроля молочной продукции, пишут "Известия". 1 ноября стартует заключительный этап электронной ветеринарной сертификации. Если с 1 июля в систему "Меркурий" были включены, в частности, сыры, масло, творог, то теперь туда попадут, кисломолочные продукты и мороженое. На эти товары в обязательном порядке будут оформляться электронные ветеринарные сертификаты, система позволит отследить движение товара от производителя до магазинной полки.

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Также с июля 2019 года в России уже проводится эксперимент по маркировке некоторых видов готовой молочной продукции. Это молоко и сливки (в том числе сухие), кисломолочные продукты (к примеру, кефир и йогурт), сливочное масло, сыры, творог и т.д. На эти товары отечественные производители и импортеры начали наносить цифровой двухмерный код Data Matrix. Как только в торговую сеть попадет промаркированный товар, ритейлер обязан зарегистрировать его в системе. Эксперимент продлится до конца февраля 2020 года. Как заявляли ранее в Минпромторге, с 1 июня следующего года маркировка станет обязательной.

И ЭВС, и маркировка направлены на то, чтобы исключить из продажи фальсификат. Внедрение дублирующих систем прослеживания готовой продукции потребует от участников рынка значительных финансовых ресурсов, сказано в письме АКОРТ заместителю главы аппарата правительства Юрию Любимову от 12 сентября.

В АКОРТ "Известиям" пояснили, что торговым сетям понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах. Эти расходы (с учетом возникших затрат на функционирование по всей цепочке от производителей до продавца) могут быть перенесены на плечи покупателей, есть риск, что они столкнутся с ростом цен на готовую продукцию на полках магазинов, допустили в организации.

АКОРТ в письме правительству предложила перенести старт электронной ветеринарной сертификации. В организации уверены, что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла. Эта продукция при производстве подвергается термической обработке и не несет ветеринарных рисков. Ритейлеры уверены, что в части борьбы с фальсификатом система тоже неэффективна. В ней не учитывается движение товаров неживотного происхождения, которые и используются для подделки готовой молочной продукции.

В пресс-службе Россельхознадзора "Известиям" сказали, что запуск ЭВС для животноводческой продукции произошел год назад, а 1 ноября стартует окончательный третий этап, на котором предполагается включение в систему молочной продукции. "Мы уверены, что запуск третьего этапа не может стать причиной роста цен. Потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал как раз обратный эффект -- снижение себестоимости производства товара за счет работы "Меркурия" на бесплатной основе в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить", - отметили в службе.