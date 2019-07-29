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29 июля 2019 года 10:45
Система tax free в России набирает обороты
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Антон Новодережкин/ТАСС
29 июля. FINMARKET.RU - Россия вернула интуристам за год 1,3 млрд рублей НДС по системе tax free, рассказали "Российской газете" в Минпромторге. Система tax free определенно пользуется спросом с учетом того, что растет средний чек покупок: сейчас он составляет около 112 тыс. рублей, тогда как ранее был меньше 100 тыс., отметил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Механизм возврата НДС при вывозе купленных в стране товаров за границу работает на привлечение туристов и используется многими странами. В России систему tax free в пилотном режиме запустили к чемпионату мира по футболу летом 2018 года. Проект предполагает возможность возврата НДС при вывозе за пределы Евразийского экономического союза товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей. Первоначально в системе участвовали 12 городов, принимавших футбольное первенство, - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саранск, Сочи, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, а также Московская область. С 26 июля в список добавили еще Великий Новгород. С такой инициативой выступил Минпромторг. Как считают в министерстве, обновленный формат системы tax free позволит достичь качественного удовлетворения потребности туристов и позитивно отразится на динамике товарооборота. То есть будут расти покупки дорогостоящих товаров и увеличится доля туристических расходов. Собственно, расчеты оправдываются. Расширяется и перечень магазинов, работающих по tax free. И сейчас, как рассказали в Минпромторге, в системе участвует 113 организаций розничной торговли и 926 магазинов.
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