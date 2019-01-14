Запуск системы tax free подстегнул траты туристов в РФ

14 января. FINMARKET.RU - Иностранные, использующие систему tax free, в среднем оставляют в российских магазинах по 100 тыс. рублей, рассказал "Известиям" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Пока система действует в торговых точках 12 городов страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург. По словам министра, с апреля по декабрь 2018 года туристы купили товары на общую сумму около 8 млрд рублей. "Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free, — пояснил Д.Мантуров. — Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров".

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов добавил, что по количеству трансакций лидировали такие сегменты, как косметика, ювелирные украшения, часы и бижутерия. В пресс-службе ФТС изданию уточнили, что среди товаров, которые пользовались популярностью, также были одежда, обувь, кожгалантерея и черная икра.

За весь период реализации пилотного проекта наибольший размер среднего чека зафиксирован у граждан Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии.

Проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года также позитивно отразилось на популярности системы tax free. В этот период рост продаж с возмещением НДС составил 30%. Однако положительная динамика в розничной торговле сохраняется и после окончания мундиаля, добавили в ведомстве. Товарооборот магазинов после старта пилотного проекта увеличился в среднем на 25%.

Средний чек более чем в 1 тыс. евро — очень хороший результат для российской розницы, сказал "Известиям" президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Пилотный проект tax free недавно продлили до конца 2019 года. После этого будет принято решение о дальнейшем развитии системы, в том числе о ее распространении на всю страну.