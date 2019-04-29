Иностранцы cмогут вернуть НДС по системе tax free автоматом

29 апреля. FINMARKET.RU - Иностранным гостям, сделавшим покупки в российских магазинах, не придется предъявлять бумажные чеки в аэропорту операторам системы, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга. Воспользоваться услугой смогут туристы, которые расплачиваются в магазинах "пластиком". Новая система позволит привязывать к электронным чекам банковские карты покупателей, а также автоматически верифицировать документы в системе.

Технология tax free с использованием электронного чека уже применяется во Франции, Южной Корее, Уругвае и Сингапуре. Сейчас Минпромторг совместно с другими ведомствами разрабатывает нормативную документацию, чтобы реализовать систему в России. В первую очередь между организациями розничной торговли, операторами tax free, ФТС и ФНС планируют внедрить электронный документооборот.

Торговые центры и магазины будут предоставлять сведения из чеков в таможенные органы в электронном виде в момент их выдачи физическому лицу, рассказали "Известиям" в пресс-службе ФТС. Сведения поступят в таможенную службу через "Личный кабинет" на сайте ФТС или с помощью специализированных программных средств. Они будут удостоверяться усиленной квалифицированной электронной подписью. Приказ о порядке взаимодействия с розничными продавцами уже вступил в силу.

В Минпромторге сейчас решают, как иностранцы смогут получать электронные отметки в пунктах пропуска через российскую границу. Информация о проставлении отметки в онлайн-режиме будет передаваться операторам и налоговым органам. Предполагается, что деньги на карту туристам будут возвращать быстрее, но точные сроки пока не определены.

Иностранцы, которые расплачиваются в магазинах наличными, смогут получить назад уплаченный налог по уже действующей схеме в аэропортах.

Проект tax free в пилотном режиме был запущен в России в апреле 2018 года. Пока система действует в торговых точках 12 городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Для того чтобы воспользоваться услугой, иностранные гости должны купить продукцию минимум на 10 тыс. рублей. В ближайшее время проект будет реализован на территории Великого Новгорода. В 2020 году система распространится на всю Россию.

Но в ситуации с автоматическим возвратом средств на карту возникают существенные риски, сказал "Известиям" профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. Согласно существующему порядку таможенная служба должна убедиться на границе, что купленные в России товары покинули страну.