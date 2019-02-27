При сборе биометрии у банков возникли проблемы

27 февраля. FINMARKET.RU - При масштабировании проекта по сбору биометрических данных гражданстолкнулись с рядом проблем. Они связаны с качеством формируемых слепков лица и голоса, рассказали "Известиям" в "Ростелекоме", который выступает оператором единой биометрической системы (ЕБС). Требования к шаблонам регламентированы отдельным приказом. Они должны поступать в единую биометрическую систему, полностью соответствуя параметрам. Одна из причин сложностей с регистрацией биометрии кроется в неправильных настройках камер и микрофонов, отметили в компании.

Так, например, неправильно отрегулированный микрофон может вызывать его перегрузку. В результате в ЕБС отправляются биометрические данные плохого качества. Какая доля полученных шаблонов не соответствует требованиям, в "Ростелекоме" не сообщили. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что это "серьезная часть".

В крупнейших кредитных организациях, опрошенных "Известиями", официально отказались заявлять о каких-либо сложностях в сборе слепков лица и голоса. Однако несколько банкиров признались, что действительно с передачей биометрических данных россиян довольно часто возникают проблемы. Система регулярно "зависает", и полученные шаблоны либо не отправляются в ЕБС вовсе, либо неясно, ушли они или нет.

Клиенты, решившие сдать биометрию, также сталкиваются с неожиданностями. Например, данные приходится сдавать по несколько раз, так как полученные образцы не всегда соответствуют требованиям. Источник, близкий к ЦБ и "Ростелекому", отметил, что зачастую время регистрации биометрии может составлять 40 минут или даже час.

"Ростелеком" совместно с ЦБ проанализировал существующий клиентский опыт и спроектировал процесс, при котором регистрация биометрии будет занимать от трех до пяти минут, сообщили в компании. Для этого понадобилась донастройка камер и микрофона, а также электронный ассистент для создания фото и записи голоса на стороне банка. Кроме того, пришлось ускорить работоспособность системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), участвующих в процессе сбора и передачи данных. Сейчас все технологические настройки выполнены и идет постепенное внедрение процесса. К началу марта эти настройки должны применять во всех собирающих биометрию кредитных организациях, отметили в "Ростелекоме". Таких на сегодня 95 из 450 действующих по всей России.

При этом ряд кредитных организаций уже реализуют собственные проекты на основе биометрии. Так, например, Почта Банк с октября прошлого года применяет голосовую биометрию в своем контакт-центре для аутентификации клиентов. Запись голоса осуществляется во время первого звонка. В банке "Ак Барс" разработали систему видеовалидации: при совершении человеком покупки или на входе в офис организации система узнает его по лицу. В Тинькофф-банке сообщили, что используют биометрию для открытия клиентам дебетовых карт.