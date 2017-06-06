Коллекторы создают мобильные приложения для общения с должниками

6 июня. FINMARKET.RU - Коллекторское агентство "Сентинел кредит менеджмент", принадлежащее Альфа-банку, в мае запустило мобильное приложение для должников, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя агентства. С помощью приложения должник сможет узнать о сумме долга по всем договорам с просрочкой, проверить, из чего состоит задолженность (сумма основного долга, проценты, штрафы и проч.), посмотреть историю платежей. Кроме того, оно позволяет задать вопрос в чате либо заказать обратный звонок, пользователь также может настроить самостоятельно получение push-уведомлений с информацией о возможных дисконтах со стороны банка и напоминанием о предстоящем платеже. По словам представителя "Сентинела", в приложении должник также может самостоятельно выбирать размер платежа и дату его внесения.

Среди коллекторских агентств помимо "Сентинела" подобное мобильное приложение запустило "Кредитэкспресс финанс". В нем есть чат, возможность сделать звонок, функция онлайн-оплаты, а также вся информация о долге, рассказывает старший вице-президент "Кредитэкспресс финанс" Виктор Семендуев. Однако, когда его запускали, ожидали, что у него будет намного больше пользователей, признает он и добавляет, что все же число пользователей растет. По его словам, в AppStore у приложения около 1000 скачиваний, а из данных "Play Маркет" следует, что приложение скачали от 100 до 500 пользователей Android (приложение было запущено в начале года). По словам Семендуева, на эффективность взыскания приложение сильно не повлияло.

Аналогичных приложений на коллекторском рынке пока не было, рассказывает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. Он считает идею хорошей – заемщики часто не могут оперативно получить информацию о размере долга и платежах. Но пока трудно сказать, какова будет конверсия в реальное повышение сборов просроченной задолженности, предупреждает он.

Следующий шаг – чат-боты в популярных мессенджерах, это гораздо удобнее для должника, поскольку у него нет необходимости скачивать отдельное приложение, говорит гендиректор "Секвойя кредит консолидейшн" Алексей Терский.