Граждане стали выделять больше средств на погашение старых долгов

29 сентября. FINMARKET.RU - Граждане стали направлять коллекторам бОльшие суммы на погашение просроченных банковских долгов: с начала года средний месячный платеж вырос на 15,6% - с 3942 руб. в декабре 2022 г. до 4557 руб. в августе 2023 г. Это следует из данных, подсчитанных для "Ведомостей" Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Средний за 8 месяцев т. г. платеж должников коллекторам на погашение банковской просрочки составил 4100 руб., увеличившись на 17% год к году (3500 руб.), уточнил представитель. Показатель стабильно растет с января в среднем на 2% от месяца к месяцу, следует из данных НАПКА. Пик прироста "среднего чека" произошел в июне: за месяц он увеличился сразу на 7,5% до 4466 руб. После небольшого снижения в июле до 4415 руб. (-1,2%) в августе он вновь вырос до 4557 руб. (+3,2% к июлю) и, по предварительным данным, в сентябре опять снизился до 4434 руб.

Объем кредитного портфеля граждан с начала года увеличился на 3 трлн руб., или на 11%. Просроченная задолженность в портфеле выросла на 6,5% и составила 1,15 трлн руб. Но увеличение розничных займов и просрочки не всегда коррелирует с динамикой коллекторского рынка, поскольку участники рынка могут получить от банков портфели с займами разных лет выдачи.

В 2023 г. размер среднего платежа стал расти, что говорит об адаптации людей в новых условиях, о росте доходов, за счет чего многие граждане стараются выделять больше средств на погашение старых долгов в максимально короткие сроки, полагает представитель НАПКА. В ряде случаев рост платежей обусловлен переходом людей к сберегательной модели поведения, к сокращению необязательных расходов, что также высвобождает дополнительные средства для погашения