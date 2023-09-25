Коллекторы наблюдают рост доли исполненных платежей

25 сентября. FINMARKET.RU - По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по итогам третьего квартала доля сдержанных должниками обещаний в сегменте банковской цессии может составить 91,2%. Это максимальный показатель с начала 2022 года, пишет "Коммерсант" .. Для сравнения: годом ранее этот показатель был на уровне 85,3%, следует из данных отраслевой ассоциации.

В НАПКА уверены, что такого высокого уровня удалось достичь "благодаря применению индивидуального подхода к должникам со стороны коллекторов: установлению комфортного размера платежа для клиента". Действие макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ также должно было оказать влияние на лучшее исполнение просрочки, полагает эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Алла Храпунова.

Положительную динамику kept-to-promise (конверсия обещания заплатить в фактическую оплату) фиксируют участники рынка.

Однако ситуация сильно отличается у разных игроков, и в регионах доля может составлять не более 15%. И даже оптимистичный тренд крупных коллекторов участники рынка не видят долгосрочным: экономика волатильна и нет гарантии стабильности доходов должников.