"Закон Яровой" несет риски для кабельного ТВ

6 марта. FINMARKET.RU - "Закон Яровой" может оказаться затратным не только для сотовых операторов и интернет-компаний, но и для операторов кабельного, пишет "Коммерсант"

Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) предупредила министра связи Николая Никифорова и председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева о рисках реализации "закона Яровой".представляет угрозу для малых и средних операторов, на долю которых приходится примерно треть потребительского рынка услуг связи, считают в АКТР. Финансовая нагрузка на них составит треть от общих затрат на реализацию закона, оценивающихся в 1 трлн руб., отмечается в письме. Если они не найдут необходимых денег, есть риск отключения сетей, которые обеспечивают в том числе трансляцию общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса.

Между тем, по оценке АКТР, именно через малых операторов эти каналы получают сейчас около 30% домохозяйств. Речь идет, в частности, о локальных операторах, которые обслуживают по несколько многоквартирных домов.

В Госдуме заявили, что больше за этот вопрос не отвечают, сообщил "Ъ" вице-президент АКТР Михаил Силин. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин от комментариев отказался. Ранее он заявлял, что ведомство договорилось с силовым блоком о сокращении объема хранимой в рамках "закона Яровой" информации примерно в 10 раз. Совокупные затраты операторов на реализацию требований закона в этом случае составят около 100 млрд руб., оценивал А.Волин.

Упростить реализацию закона может исключение обязанности хранить "тяжелый" контент, в частности интернет-видео,IPTV, файлы с торрентов. В действующей версии антитеррористический пакет с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи - 3 года. Само содержание сообщений, включая текст, голос и видео, компании должны будут хранить до 6 месяцев. "Исключение хранения OTT-трафика и видео только первый шаг по корректировке закона, который не решит всех проблем операторов, связанных с его реализацией", - убежден президент АКТР, совладелец "Акадо" Юрий Припачкин.

Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский считает оценки АКТР близкими к реальности. По его словам, только на региональных операторов ляжет нагрузка порядка 10 млрд руб.

Собеседник "Ъ", близкий к одному из операторов связи, подчеркивает, что под действие закона попадают в том числе операторы, предоставляющие услуги связи для телевещания. Не попадают под действие закона спутниковые вещатели, поскольку они обеспечивают одностороннюю трансляцию, отмечает он.