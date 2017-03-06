.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
06 марта 2017 года 10:39
"Закон Яровой" несет риски для кабельного ТВ
|0
PA Images/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - "Закон Яровой" может оказаться затратным не только для сотовых операторов и интернет-компаний, но и для операторов кабельного ТВ, пишет "Коммерсант". Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) предупредила министра связи Николая Никифорова и председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева о рисках реализации "закона Яровой". Закон представляет угрозу для малых и средних операторов, на долю которых приходится примерно треть потребительского рынка услуг связи, считают в АКТР. Финансовая нагрузка на них составит треть от общих затрат на реализацию закона, оценивающихся в 1 трлн руб., отмечается в письме. Если они не найдут необходимых денег, есть риск отключения сетей, которые обеспечивают в том числе трансляцию общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. Между тем, по оценке АКТР, именно через малых операторов эти каналы получают сейчас около 30% домохозяйств. Речь идет, в частности, о локальных операторах, которые обслуживают по несколько многоквартирных домов. В Госдуме заявили, что больше за этот вопрос не отвечают, сообщил "Ъ" вице-президент АКТР Михаил Силин. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин от комментариев отказался. Ранее он заявлял, что ведомство договорилось с силовым блоком о сокращении объема хранимой в рамках "закона Яровой" информации примерно в 10 раз. Совокупные затраты операторов на реализацию требований закона в этом случае составят около 100 млрд руб., оценивал А.Волин. Упростить реализацию закона может исключение обязанности хранить "тяжелый" контент, в частности интернет-видео, данные IPTV, файлы с торрентов. В действующей версии антитеррористический пакет с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи - 3 года. Само содержание сообщений, включая текст, голос и видео, компании должны будут хранить до 6 месяцев. "Исключение хранения OTT-трафика и видео только первый шаг по корректировке закона, который не решит всех проблем операторов, связанных с его реализацией", - убежден президент АКТР, совладелец "Акадо" Юрий Припачкин. Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский считает оценки АКТР близкими к реальности. По его словам, только на региональных операторов ляжет нагрузка порядка 10 млрд руб. Собеседник "Ъ", близкий к одному из операторов связи, подчеркивает, что под действие закона попадают в том числе операторы, предоставляющие услуги связи для телевещания. Не попадают под действие закона спутниковые вещатели, поскольку они обеспечивают одностороннюю трансляцию, отмечает он.
.
Материалы по теме
- Расходы на исполнение "закона Яровой" оцениваются в 3 млрд рублей в год
- ФСБ напомнила операторам о расходах на исполнение закона Яровой
- Минкомсвязи предлагает в 10 раз снизить объем хранения данных в рамках "закона Яровой"
- Операторам компенсируют часть расходов на "закон Яровой"
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.